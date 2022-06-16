Александрова и Добронравов сыграют в сериале "Последовтели"

История расскажет о семейных сложностях Андрея и Веры, которые тщетно пытается завести ребенка. У Веры обнаруживают бесплодие, и вместе с мужем Андреем в надежде решить свою проблему она отправляется в далекий тайный скит, где живет некий целитель Отец Афанасий. Несмотря на скепсис Андрея, происходит чудо: Вера беременна. Но со временем герои, сами того не подозревая, оказываются под влиянием ужасного деструктивного культа, и Андрею надо сделать все, чтобы спасти свою Веру.