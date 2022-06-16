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49 минут назад

Александрова и Добронравов исполнят главные роли в сериале "Последовтели"

Inc-News

Съёмками нового остросюжетного сериала со звездным составом занимается «Кинокомпания братьев Андреасян» при участии компании «Nemesis». Релиз сериала ожидается на одной из онлайн-платформ зимой 2022-2023 года.

Александрова и Добронравов сыграют в сериале "Последовтели"
Фото: Inc-NewsInc-News

«Кинокомпания братьев Андреасян» объявила, что приступила к съемкам остросюжетного проекта под рабочим названием «Последователи», где в главные роли исполнили Виктор Добронравов, Марина Александрова, Ольга Тумайкина, Юрий Быков, Вадим Сквирский.

История расскажет о семейных сложностях Андрея и Веры, которые тщетно пытается завести ребенка. У Веры обнаруживают бесплодие, и вместе с мужем Андреем в надежде решить свою проблему она отправляется в далекий тайный скит, где живет некий целитель Отец Афанасий. Несмотря на скепсис Андрея, происходит чудо: Вера беременна. Но со временем герои, сами того не подозревая, оказываются под влиянием ужасного деструктивного культа, и Андрею надо сделать все, чтобы спасти свою Веру.

Режиссером проекта выступает Гамлет Дульян, снявший сериал «8 способов любить» и один из самых ожидаемых фильмов года, экранизацию антиутопии Евгения Замятина «Мы».

Меня всегда привлекают люди, истории про людей, партнеры и команда, в этой истории есть о чём подумать и с кем это выстраивать! Да, на партнеров мне всегда везло, и этот проект не исключение, Виктор Добронравов – счастливый лотерейный билет!

- призналась Марина Александрова.

Сериалы,Последователи,Я,Мы,Гамлет Дульян,Вадим Сквирский,Евгений Замятин,Виктор Добронравов,Ольга Тумайкина,Юрий Быков,Марина Александрова,
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