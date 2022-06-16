Лучшие сериалы с Аней Чиповской, которые стоит увидеть

Актриса театра и кино Анна Чиповская отмечает день рождения — 16 июня ей исполняется 35 лет. В честь юбилея «Рамблер» собрал лучшие сериалы с участием звезды.

Фото: Кадр из сериала "Пассажиры" Кадр из сериала "Пассажиры"

«Пассажиры» (2020)

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В такси к Андрею, рассекающему по Москве на старом «Мерседесе», попасть непросто. Сначала нужно… умереть. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе тяжелым грузом, не отпуская из этого мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на земле, такси будет продолжать свой путь.

«Пекарь и красавица» (2018)

Встретив суперзвезду Сашу Ларину в туалете ресторана, пекарь из Малаховки даже и не подозревал, как изменится его жизнь. Роскошные вечеринки, светские тусовки, выходные в городах Европы и вездесущие папарацци – все это и не только ждет простого парня Андрея в мире шоу-бизнеса. Правда, ему всячески пытаются испортить жизнь его экс-возлюбленная и бывший бойфренд его новой звездной подружки. В главных ролях: Аня Чиповская и Никита Волков.

Кадр из сериала "Пекарь и красавица"

«Победители» (2017)

На всю Россию гремит имя знаменитого столичного адвоката Николая Андронова, не проигравшего пока ни одного судебного процесса. Его двое близких друзей – тоже блестящие адвокаты. Все трое абсолютно разные, но каждый готов пожертвовать ради друзей очень многим, что делает их победителями… И в профессиональной, и в личной жизни. В главных ролях: Никита Панфилов, Аня Чиповская, Юлия Пересильд, Никита Ефремов и другие.

Кадр из сериала "Победители"

«Оттепель» (2013)

Эпоха 1960-х — в одном из лучших российских сериалов XXI века, который рассказывает историю молодого, талантливого оператора Виктора Хрусталева и режиссера Егора Мячина, которые влюбляются в одну актрису на съемках совместного проекта. В главных ролях: Евгений Цыганов, Александр Яценко, Аня Чиповская, Виктория Исакова, Михаил Ефремов и другие.

«Все началось в Харбине» (2012)