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47 минут назад

Стартовал показ сериала «Вирус»

Провинция.ру

Вышли в эфир премьерные серии детектива «Вирус» – о борьбе врачей-эпидемиологов с лихорадкой, которая добралась до столицы России аж из Африки, сообщает PR-отдел «НТВ». История начинается с того, что в одну из московских больниц привозят строителя-мигранта с симптомами пищевого отравления. Несмотря на все старания реанимационной бригады, пациент умирает.

Стартовал показ сериала «Вирус»
Фото: Кадр из сериала "Вирус"Кадр из сериала "Вирус"

Врачи пытаются разобраться, почему так произошло: оказывается, что все признаки указывают на лихорадку, которая диагностируется в основном в африканских широтах. Главным специалистом по редкой болезни считается врач-эпидемиолог Игорь Дробыш.

Игорь изучал смертельный вирус в Африке, но потом вернулся в Москву, чтобы продолжить работу над докторской диссертацией. Однако такая командировка разрушила брак Игоря – теперь он занят тем, чтобы примириться с дочерью, 20-летней девушкой, мечтающей стать журналистом. Но пока попытки безуспешны – дочь ненавидит гражданскую жену отца – Ларису, работающую инфекционистом в больнице, куда и привезли зараженного.

Именно Лариса сообщает мужу о странных симптомах умершего строителя. Дробыш сначала не верит, что лихорадка может появиться в северных широтах. Но отправившись в семью, с которой контактировал строитель, выясняет, что они все тоже мертвы. Теперь Игорю придется броситься в самое пекло эпидемии, чтобы остановить вирус, угрожающий столице.

Главные роли в картине исполнили Эдуард ФЛЁРОВ, Елена ЛАГУТА, Нина ГОГАЕВА.

Сериалы,Вирус,Елена Лагута,Нина Гогаева,
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