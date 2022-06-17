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3 часа назад

Сериал «Хитрости» был продлен на третий сезон

Ovideo.ru

Стриминговый сервис HBO Max решил продлить комедийный сериал «Хитрости» на третий сезон. Variety отмечает, что главные роли в проекте сыграют Ханна Айнбайндер и Джин Смарт.

Сериал «Хитрости» был продлен на третий сезон
Фото: Ovideo.ruOvideo.ru

Сюжетная линия «Хитростей» крутится вокруг комикессы Деборы Вэнс. Надеясь освежить свой материал, она нанимает юную сценаристку Эйву, представляющую поколение миллениалов. Разношерстный коллектив сплачивается, чтобы создать прекрасные шутки для грядущего тура.

Проект вышел в свет в мае 2020 года. Он был награжден премиями «Эмии» и «Золотой глобус». Точная дата премьерного показа нового сезона не называется.

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