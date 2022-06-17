Сериал «Хитрости» был продлен на третий сезон

Стриминговый сервис HBO Max решил продлить комедийный сериал «Хитрости» на третий сезон. Variety отмечает, что главные роли в проекте сыграют Ханна Айнбайндер и Джин Смарт.

Фото: Ovideo.ru Ovideo.ru

Сюжетная линия «Хитростей» крутится вокруг комикессы Деборы Вэнс. Надеясь освежить свой материал, она нанимает юную сценаристку Эйву, представляющую поколение миллениалов. Разношерстный коллектив сплачивается, чтобы создать прекрасные шутки для грядущего тура.