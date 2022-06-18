Россиянам предложили альтернативу западным сериалам

В ситуации, когда крупные медиакомпании и популярные стриминговые сервисы уходят из России, следует переориентироваться на другие рынки. Такую альтернативу предложил гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, его цитирует РИА Новости.