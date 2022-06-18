Россиянам предложили альтернативу западным сериалам

В ситуации, когда крупные медиакомпании и популярные стриминговые сервисы уходят из России, следует переориентироваться на другие рынки. Такую альтернативу предложил гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, его цитирует РИА Новости.
По словам Жарова, российская аудитория хорошо воспримет турецкий сериалы. Помимо этого, зрителям может понравиться корейский контент, однако надо понимать его специфику.
«И на Южную Америку надо смотреть. Я думаю, у этого большие перспективы», — высказался медиаменеджер.