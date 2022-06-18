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4 часа назад

Россиянам предложили альтернативу западным сериалам

Lenta.ruиещё 1

В ситуации, когда крупные медиакомпании и популярные стриминговые сервисы уходят из России, следует переориентироваться на другие рынки. Такую альтернативу предложил гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, его цитирует РИА Новости.

Россиянам предложили альтернативу западным сериалам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Жарова, российская аудитория хорошо воспримет турецкий сериалы. Помимо этого, зрителям может понравиться корейский контент, однако надо понимать его специфику.

«И на Южную Америку надо смотреть. Я думаю, у этого большие перспективы», — высказался медиаменеджер.

Сериалы,Александр Жаров,Газпром-медиа,
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