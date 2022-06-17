Сериалы, которые точно не стоит упускать из виду

Для тех, кто не знает на каком сериале остановиться в эти выходные, собрали остросюжетные проекты, которые захватят ваше внимание с первых же минут.

Фото: Кадр из сериала "Сцены из супружеской жизни" Кадр из сериала "Сцены из супружеской жизни"

«Садоводы»

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Мини-сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает об обычной семейной паре Сьюзан и Кристофера Эдвардс, которая оказывается в эпицентре расследования — в саду возле их дома нашли трупы родителей Сьюзан. В главных ролях: Оливия Колман и Дэвид Тьюлис.

Кадр из сериала "Садоводы"

«Турист»

Британец приходит в себя в австралийской больнице. Мужчина не помнит, кто он, и как здесь оказался. Все, что у него есть, — лишь несколько зацепок. Теперь его главная задача — восстановить цепь событий и вернуть себе свою жизнь обратно, пока прошлое не настигло его. Главную роль в сериале исполнил Джейми Дорнан.

«Сцены из супружеской жизни»

Мини-сериал, который рассказывает 20-летнюю историю любви двух людей, которая сводит их вместе даже после разводы. В каждом эпизоде будут показаны отношения Марианны и Йохана, которые разбираются в своих чувствах, бытовых проблемах и искренности друг другу. В главных ролях: Джессика Честейн и Оскар Айзек.

«Предшественница»

Остросюжетная драма о девушке по имени Джейн, которая вселяется в высокотехнологичный дом, оснащенный «умным» помощником. Казалось бы, жизнь должна стать комфортнее и безопаснее, однако вскоре в помещении начинают происходить странные вещи, а со временем открывается и тайна жилплощади — предыдущая жительница пропала без вести.

Кадр из сериала "Предшественница"

«Пришельцы из прошлого»

В современном мире начинают появляться пришельцы из прошлого: из каменного века, эпохи викингов и позднего XIX века. Они не знают, как здесь оказались, не представляют, как вернуться назад, но при этом не хотят приспосабливаться к новым технологиям. Спустя несколько лет после перемещения во времени викинг Альфхильдр поступает на службу в полицию и вместе с местным детективом должна найти убийцу других гостей из прошлого и попутно раскрыть причину их появления.