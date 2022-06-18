HBO планирует снять продолжение «Игры престолов»

Американский стриминговый сервис HBO работает над продолжением суперпопулярного сериала «Игра престолов». Планируется выпустить новые серии, посвященные персонажу Джону Сноу, пишет The Hollywood Reporter. На его роль планируется пригласить Кита Харрингтона, дважды номинированного на премию Emmy за роль Джона Сноу.
Новый проект может «перевернуть» последний сезон «Игры престолов» — самого популярного сериала HBO. В продолжении зрители могут увидеть и других персонажей, выживших в оригинальном сериале.