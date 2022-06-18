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2 часа назад

HBO планирует снять продолжение «Игры престолов»

BFM.RUиещё 13

Американский стриминговый сервис HBO работает над продолжением суперпопулярного сериала «Игра престолов». Планируется выпустить новые серии, посвященные персонажу Джону Сноу, пишет The Hollywood Reporter. На его роль планируется пригласить Кита Харрингтона, дважды номинированного на премию Emmy за роль Джона Сноу.

HBO планирует снять продолжение «Игры престолов»
Фото: BFM.RUBFM.RU

Новый проект может «перевернуть» последний сезон «Игры престолов» — самого популярного сериала HBO. В продолжении зрители могут увидеть и других персонажей, выживших в оригинальном сериале.

Сериалы,Игра престолов,Джон Сноу,
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