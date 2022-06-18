HBO планирует снять продолжение «Игры престолов»

Американский стриминговый сервис HBO работает над продолжением суперпопулярного сериала «Игра престолов» . Планируется выпустить новые серии, посвященные персонажу Джону Сноу , пишет The Hollywood Reporter . На его роль планируется пригласить Кита Харрингтона, дважды номинированного на премию Emmy за роль Джона Сноу.

Новый проект может «перевернуть» последний сезон «Игры престолов» — самого популярного сериала HBO. В продолжении зрители могут увидеть и других персонажей, выживших в оригинальном сериале.