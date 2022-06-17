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1 час назад

Премьера сериала "Наследие" состоялась в рамках ПМЭФ

ТАСС

Онлайн-кинотеатр Premier (входит в состав холдинга "Газпром-Медиа") провел эксклюзивный показ первого эпизода сериала "Наследие" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Закрытый показ прошел в "Планетарии № 1" за 1,5 месяца до официального выхода сериала.

Премьера сериала "Наследие" состоялась в рамках ПМЭФ
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Мы показываем особый проект в особом месте - планетарии. Мы делаем эту премьеру в рамках особого мероприятия ПМЭФ. И поэтому у каждого из нас будут особые эмоции", - сказала генеральный директор Premier Софья Митрофанова.

Новый сериал рассказывает о группе людей, которые провели в криогенном сне почти 100 лет. Перед ними стоит задача восстановить человечество, которое оказалось на грани вымирания из-за экологической катастрофы.

"Первые кадры сериала "Наследие" показывают нам, что никакой вирус нам не страшен. Говоря словами гостя нашего мероприятия Басты, мы в любом случае прорастем в наших детях, их детях. Все будет хорошо. У нашей страны большое будущее, потому что мы вместе",

- отметил генеральный директор "Газпром-медиа" Александр Жаров.

Режиссером-постановщиком и креативным продюсером сериала выступил Алексей Голубев. В главных ролях - Алексей Серебряков, Егор Бероев, Артем Ткаченко, Михаил Евланов, Константин Крюков, Ольга Макеева и другие. В широком прокате "Наследие" появится в августе текущего года.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Сериалы,Артем Ткаченко,Алексей Голубев,Алексей Серебряков,Ольга Макеева,Егор Бероев,Михаил Евланов,Константин Крюков,Александр Жаров,Газпром-медиа,
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