Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
31 минуту назад

Стартовали съемки третьего сезона сериала "Жуки"

Газета.Ru

В Калужской области стартовали съемки третьего сезона комедийного сериала "Жуки", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Стартовали съемки третьего сезона сериала "Жуки"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Третий сезон "Жуков" станет финальным, он завершит все истории персонажей, поэтому, если когда-нибудь продолжение и случится, это будет совсем другой, уже новый проект",

- заявил креативный продюсер проекта Сергей Нотариус.

К своим ролям в сериале вернутся Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Игорь Верник и Владимир Епифанцев.

В новом сезоне троим айтишникам Денису, Никите и Артемию предстоит воссоздать приложение, над которым они работали, а также решить проблемы на личном фронте.

Деревенский участковый Маслов, в свою очередь, встретит настоящего врага, с которым ему предстоит бороться на протяжении всего третьего сезона.

Сериалы,Вадим Дубровин,Максим Лагашкин,Екатерина Стулова,Вячеслав Чепурченко,Павел Комаров,Владимир Епифанцев,Игорь Верник,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители