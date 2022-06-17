Стартовали съемки третьего сезона сериала "Жуки"

В Калужской области стартовали съемки третьего сезона комедийного сериала "Жуки", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
"Третий сезон "Жуков" станет финальным, он завершит все истории персонажей, поэтому, если когда-нибудь продолжение и случится, это будет совсем другой, уже новый проект",
- заявил креативный продюсер проекта Сергей Нотариус.
К своим ролям в сериале вернутся Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Игорь Верник и Владимир Епифанцев.
В новом сезоне троим айтишникам Денису, Никите и Артемию предстоит воссоздать приложение, над которым они работали, а также решить проблемы на личном фронте.
Деревенский участковый Маслов, в свою очередь, встретит настоящего врага, с которым ему предстоит бороться на протяжении всего третьего сезона.