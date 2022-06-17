На ПМЭФ-2022 презентовали сериал "Наследие"

В рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) онлайн-кинотеатр Premier представил первую серию сериала "Наследие". Режиссером-постановщиком и креативным продюсером выступил Алексей Голубев .

Кадр из сериала "Наследие"

Фото: Кадр из сериала "Наследие" Кадр из сериала "Наследие"

В широкий прокат сериал выйдет в августе 2022 года.