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3 часа назад

На ПМЭФ-2022 презентовали сериал "Наследие"

Мария Иглина

В рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) онлайн-кинотеатр Premier представил первую серию сериала "Наследие". Режиссером-постановщиком и креативным продюсером выступил Алексей Голубев.

На ПМЭФ-2022 презентовали сериал "Наследие"
Фото: Кадр из сериала "Наследие"Кадр из сериала "Наследие"

Проект рассказывает о группе людей, которые занимаются восстановлением человечества после экологической катастрофы. В главных ролях Алексей Серебряков, Егор Бероев, Артем Ткаченко, Михаил Евланов, Константин Крюков, Ольга Макеева и многие другие.

В широкий прокат сериал выйдет в августе 2022 года.

Ранее Том Харди намекнул на судьбу третьего "Венома".

Сериалы,Артем Ткаченко,Алексей Голубев,Алексей Серебряков,Ольга Макеева,Том Харди,Егор Бероев,Михаил Евланов,Константин Крюков,
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