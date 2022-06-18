Сериалы о том, как заработать миллионы нечестным путем

Для тех, кто хочет посмотреть сериалы про мир больших денег, нелегальный бизнес и преступников, ловко уходящих от закона, «Рамблер» собрал остросюжетные проекты, которые удовлетворят эти запросы.

Фото: Кадр из сериала "Наследники" Кадр из сериала "Наследники"

«Миллиарды»

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Финансовая драма от создателя кинохитов «Иллюзионист» и «Тринадцать друзей Оушена», которая рассказывает о противостоянии в мире власти и больших денег амбициозного финансиста с Уолл-стрит Бобби Аксельрода и принципиального федерального прокурора Чака Родса.

Кадр из сериала "Милларды"

«Наследники»

Логан Рой — влиятельный пожилой глава международного медийного конгломерата Waystar Royco. В будущем правление компанией должен принять старший сын, но для него это будет не так-то и просто. Сначала членам семьи придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть. Ироничная семейная сага получила «Эмми» за лучшую драму.

«Индекс страха»

Финансовый триллер с Джошем Хартнеттом в главной роли о компьютерном гении Александре Хоффмане, который вместе с лучшим другом запускает систему, основанную на искусственном интеллекте. Она осуществляет виртуальные торги на фондовых биржах и обещает заработать миллионы, используя страх и поведение игроков. Но ситуация выходит из под-контроля, и изобретение обращается против своего создателя…

Кадр из сериала "Индекс страха"

«Власть в ночном городе»

Богатый владелец ночного клуба в Нью-Йорке Джеймс Сент Патрик по прозвищу Призрак хочет выбиться в городскую элиту и ведет двойную игру, торгуя запрещенными веществами. Он намеревается сбалансировать две части своей жизни, пытаясь избежать поимки ФБР. Он собирается разрешить кризис в браке, поэтому решает уйти из нелегального бизнеса для того, чтобы поддержать свой легальный — клуб.

«Династия»

В центре сюжета — состоятельный Кэррингтоны, владеющие нефтяным бизнесом. Главу семьи волнует прежде всего интересы компании, а его целеустремленная дочь Фэллон планирует в один из дней стать преемницей отца и возглавить компанию. Однако тот внезапно ее шокирует новостью о том, что женится на коллеге, которая, к слову, занимает в компании одну из главных должностей. Между амбициозной наследницей и ее коварной мачехой Кристалл начинается настоящее противостояние.