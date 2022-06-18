Rutube презентовал анимационный сериал с Петром I в ролях

Rutube в рамках Петербургского международного экономического форума презентовал анимационный квест-сериал "Лесенка знаний: мастерство", приуроченный к 350-летию Петра I, передает в субботу корреспондент ТАСС. Главная цель проекта — познакомить детей и подростков с разными профессиями и историей страны.
"Rutube уделяет особое внимание образовательным, историческим проектам, а просвещение и образование пользователей — одно из приоритетных направлений для национального видеохостинга. И для нас большая честь в этот юбилейный год, когда вся Россия отмечает 350-летие со дня рождения Петра Великого, представить аудитории Rutube уникальный проект — мультипликационный сериал "Лесенка знаний: мастерство", созданный совместно с нашими коллегами из компании "ЯРКО". Особенно ценно осознавать, что мы таким образом вносим вклад в просвещение детей и подростков, прививаем любовь к разным профессиям и знакомим их с важнейшими страницами нашей истории", — рассказала директор департамента маркетинговых коммуникаций Rutube Юлия Талапанова.
Мультсериал рассказывает о приключениях брата и сестры, осваивающих профессии, которые внедрил в России Петр I. Император в ленте выступает наставником для главных героев, обучает основам этих профессий.
На платформе Rutube уже доступны первые 13 эпизодов мультсериала, которые рассказывают о работе портного, токаря, плотника и многих других. Представители платформы не исключают, что в будущем мультфильм можно будет посмотреть не только на Rutube, но и на телевидении.