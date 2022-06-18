Rutube презентовал анимационный сериал с Петром I в ролях

"Rutube уделяет особое внимание образовательным, историческим проектам, а просвещение и образование пользователей — одно из приоритетных направлений для национального видеохостинга. И для нас большая честь в этот юбилейный год, когда вся Россия отмечает 350-летие со дня рождения Петра Великого, представить аудитории Rutube уникальный проект — мультипликационный сериал "Лесенка знаний: мастерство", созданный совместно с нашими коллегами из компании "ЯРКО". Особенно ценно осознавать, что мы таким образом вносим вклад в просвещение детей и подростков, прививаем любовь к разным профессиям и знакомим их с важнейшими страницами нашей истории", — рассказала директор департамента маркетинговых коммуникаций Rutube Юлия Талапанова.