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18 минут назад

Россияне назвали любимые сериалы о врачах

Катя Кобышева

Телеканал Россия 1 устроил опрос среди своих зрителей и выяснил, какие сериалы о врачах нравятся. О результатах опроса пишут "Вести.ру".

Россияне назвали любимые сериалы о врачах
Фото: Кадр из сериала "Склифосовский"Кадр из сериала "Склифосовский"

На первом месте оказался сериал «Склифосовский» о сотрудниках НИИ скорой помощи. За него проголосовали 58,9% участников опроса. Второе место и 10,8% голосов досталось сериалу «Земский доктор» о женщине-хирурге, которая переезжает из столицы в провинцию после семейной трагедии. На третьем месте расположился сериал «Самара» о врачах скорой. Он получил 8,8% голосов опрошенных. На четвертом месте — «Доктор Рихтер», герои которого расследуют сложные случаи из медицинской практики. Сериал получил 8,6% голосов респондентов. Пятое место получил «Акушерка» о главном враче роддома Татьяне Скворцовой, за него свои голоса отдали 6,2% зрителей. На шестое место респонденты поставили сериал «Неотложка» о врачах скорой. За него проголосовали 4,5% участников опроса. Седьмое место и 2,2% голосов у сериала «Доктор Анна» о сложной судьбе врача.

Ранее Краско признался, что неизлечимо болен.

Сериалы,Склифосовский,
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