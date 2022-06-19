Россияне назвали любимые сериалы о врачах

На первом месте оказался сериал «Склифосовский» о сотрудниках НИИ скорой помощи. За него проголосовали 58,9% участников опроса. Второе место и 10,8% голосов досталось сериалу «Земский доктор» о женщине-хирурге, которая переезжает из столицы в провинцию после семейной трагедии. На третьем месте расположился сериал «Самара» о врачах скорой. Он получил 8,8% голосов опрошенных. На четвертом месте — «Доктор Рихтер», герои которого расследуют сложные случаи из медицинской практики. Сериал получил 8,6% голосов респондентов. Пятое место получил «Акушерка» о главном враче роддома Татьяне Скворцовой, за него свои голоса отдали 6,2% зрителей. На шестое место респонденты поставили сериал «Неотложка» о врачах скорой. За него проголосовали 4,5% участников опроса. Седьмое место и 2,2% голосов у сериала «Доктор Анна» о сложной судьбе врача.