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5 часов назад

«Мисс Марвел» продемонстрировала худший старт на Disney+

Слово и Дело

Новому супергеройскому сериалу производства кинокомпании Marvel «Мисс Марвел» не удалось завоевать любовь зрителей. Аналитики проекта Samba TV утверждают, что лента за первые пять дней показа смогла привлечь внимание гораздо меньшего количества зрителей, чем предыдущий аутсайдер платформы Disney+ «Соколиный глаз».

«Мисс Марвел» продемонстрировала худший старт на Disney+
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сообщается, что за первые премьерные дни сериал собрал всего лишь 775 тысяч просмотров. Самая высокая доля зрителей пришлась на возрастную категорию от 20 до 24 лет.

Отметим, что проект смог привлечь большое количество «латиноамериканских, чернокожих и азиатских зрителей». На данный момент Disney еще не объявлял официальную статистику по просмотрам «Мисс Марвел».

Примечательно, что критики, в отличие от зрителей, наградили проект высшей оценкой среди всех сериалов Marvel.

Сериалы,Walt Disney,
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