Стычкин поделился деталями создания сериала "Нулевой пациент"

Актер Евгений Стычкин решил попробовать себя в амплуа режиссера и представил публике сериал «Нулевой пациент». Артист рассказал, что он хотел передать этим проектом.
Премьера «Нулевого пациента» на «Кинопоиске» состоялась еще в мае. После выхода серий проект оставил в восторге большинство зрителей.
По словам актера, он ставил перед собой цель рассказать подробно о вирусе иммунодефицита человека.
«В нашей стране сегодня, по официальной статистике, более миллиона (по неофициальной – полтора) ВИЧ-положительных людей. Я не строю иллюзий и не думаю, что мы перевернем ситуацию, но если хотя бы привлечем к этой проблеме внимание и чуть-чуть изменится точка зрения общества — будет хорошо»,
— отметил актер.
Сериал «Нулевой пациент» рассказывает о вспышке ВИЧ в СССР. События проекта основаны на реальных событиях. Главные роли исполнили Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Елизавета Шакира.