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18 минут назад

Стычкин поделился деталями создания сериала "Нулевой пациент"

Слово и Делоиещё 1

Актер Евгений Стычкин решил попробовать себя в амплуа режиссера и представил публике сериал «Нулевой пациент». Артист рассказал, что он хотел передать этим проектом.

Стычкин поделился деталями создания сериала "Нулевой пациент"
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Премьера «Нулевого пациента» на «Кинопоиске» состоялась еще в мае. После выхода серий проект оставил в восторге большинство зрителей.

По словам актера, он ставил перед собой цель рассказать подробно о вирусе иммунодефицита человека.

«В нашей стране сегодня, по официальной статистике, более миллиона (по неофициальной – полтора) ВИЧ-положительных людей. Я не строю иллюзий и не думаю, что мы перевернем ситуацию, но если хотя бы привлечем к этой проблеме внимание и чуть-чуть изменится точка зрения общества — будет хорошо»,

— отметил актер.

Сериал «Нулевой пациент» рассказывает о вспышке ВИЧ в СССР. События проекта основаны на реальных событиях. Главные роли исполнили Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Елизавета Шакира.

Сериалы,Аскар Ильясов,Никита Ефремов,Евгений Стычкин,
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