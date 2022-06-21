Стычкин поделился деталями создания сериала "Нулевой пациент"

«В нашей стране сегодня, по официальной статистике, более миллиона (по неофициальной – полтора) ВИЧ-положительных людей. Я не строю иллюзий и не думаю, что мы перевернем ситуацию, но если хотя бы привлечем к этой проблеме внимание и чуть-чуть изменится точка зрения общества — будет хорошо»,