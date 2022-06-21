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46 минут назад

Ходченкова сыграет жену-убийцу в сериале "Я любила мужа"

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр Premier начал съемки комедийного сериала "Я любила мужа" со Светланой Ходченковой в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Ходченкова сыграет жену-убийцу в сериале "Я любила мужа"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссером 5-серийного проекта стала Юлия Трофимова, представлявшая ранее свой фильм "Страна Саша" на 72-м Международном Берлинском кинофестивале.

По сюжету, домохозяйка Ксения (Светлана Ходченкова), узнав об измене мужа, случайно убивает его во время секса. Не желая нести наказание, жена-убийца прячет тело и заводит связь со следователем, разыскивающим ее мужа. Всего в сериале будет 5 серий по 24 минуты.

"Наш фильм — это драмеди о кризисе среднего возраста по-женски. У нашей героини Ксении, которую играет Светлана Ходченкова, есть все, чего она когда-то хотела. Но счастлива ли она? Этот фильм о том, что в любой момент можно начать жизнь с чистого листа и пересмотреть свое отношение к себе",

- рассуждает Трофимова.

Также в сериале сыграли Александр Яценко, Павел Ворожцов, Юлия Александрова, Олег Гаас, Юрий Ицков и др.

Сериалы,Юлия Трофимова,Юрий Ицков,Павел Ворожцов,Юлия Александрова,Олег Гаас,Александр Яценко,
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