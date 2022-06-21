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5 часов назад

«Мисс Марвел» стартовала в разы хуже других сериалов Disney

Чемпионат.com

Недавно в Disney+ вышел сериал «Мисс Марвел». Хоть он и получил в основном положительные отзывы, статистика просмотров у шоу крайне печальная. Согласно данным сервиса Samba TV, «Мисс Марвел» посмотрели всего лишь 775 тыс. домохозяйств.

«Мисс Марвел» стартовала в разы хуже других сериалов Disney
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Особенно смешными эти просмотры кажутся на фоне других шоу Disney+. У «Локи», к примеру, 2,5 млн домохозяйств, а у «Соколиного Глаза» их 1,5 млн.

Сюжет «Мисс Марвел» рассказывает о фанатке супергероев Камале Хан, которая сама получает суперсилы и становится героем. Шоу можно посмотреть на Disney+, но в России сервис не работает.

Сериалы,Лок,
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