«Мисс Марвел» стартовала в разы хуже других сериалов Disney

Недавно в Disney+ вышел сериал «Мисс Марвел». Хоть он и получил в основном положительные отзывы, статистика просмотров у шоу крайне печальная. Согласно данным сервиса Samba TV, «Мисс Марвел» посмотрели всего лишь 775 тыс. домохозяйств.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Особенно смешными эти просмотры кажутся на фоне других шоу Disney+. У «Локи», к примеру, 2,5 млн домохозяйств, а у «Соколиного Глаза» их 1,5 млн.