Тяжелая жизнь богатых москвичей: топ сериалов

Люди, живущие в провинции, часто представляют себе москвичей как богачей, которые не хотят работать и получают деньги из воздуха, и часто этот стереотип воплощают в массовой культуре. Однако у таких людей все равно есть свои проблемы, опасения и страхи, которые могут преследовать их на протяжении нескольких лет. О фильмах, которые раскрывают подноготную роскошной жизни в Москве — в материале “Рамблера”.
Комедийный сериал снят по одноименным рассказам писателя Александра Цыпкина. Все действие разворачивается в одном из самых престижных районов Москвы — на Патриарших прудах. В окружении шикарных ресторанов и люксовых бутиков здесь живут представители высшего общества: бизнесмены, модели, наследники империй, дизайнеры и олигархи. Сюжет состоит из нескольких новелл о разных семьях, которые сталкиваются со своими проблемами, непонятными жителям маленьких городов.
В центре сериала — чиновник из Москвы, которого в наказание за взятки и воровство денег отправляют в региональный ВУЗ. Теперь он попадает в небольшой провинциальный город, где должен добиться успеха. Особую сложность для него составляет коммуникация с новыми людьми в окружении: некоторые из них не ведутся на деньги и не готовы сделать все, что угодно, ради повышения.
Три программиста из Москвы разрабатывают революционное приложение для смартфонов. И вот, когда они находят инвестора и становятся на пороге воплощения своей мечты, их забирают в армию. Чтобы продолжить свое дело, они решают пройти альтернативную службу и отправляются в вымышленную деревню Жуки. Там они попадают в нестандартную ситуацию и узнают, что до сих пор в мире есть места без доступа к связи и интернету.
В сериале раскрывается история о женщинах, которые приезжают из провинции в Москву для того, чтобы найти себе богатого мужчину и не работать всю оставшуюся жизнь. Так и произошло с главной героиней — она решила стать содержанкой, как и ее близкая подруга. Однако ей придется столкнуться с множеством проблем: интригами, борьбой за власть и деньги, ревностью и равнодушием многих близких людей.