Тяжелая жизнь богатых москвичей: топ сериалов

Люди, живущие в провинции, часто представляют себе москвичей как богачей, которые не хотят работать и получают деньги из воздуха, и часто этот стереотип воплощают в массовой культуре. Однако у таких людей все равно есть свои проблемы, опасения и страхи, которые могут преследовать их на протяжении нескольких лет. О фильмах, которые раскрывают подноготную роскошной жизни в Москве — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из сериала “Беспринципные” Кадр из сериала “Беспринципные”

“Беспринципные”

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Комедийный сериал снят по одноименным рассказам писателя Александра Цыпкина. Все действие разворачивается в одном из самых престижных районов Москвы — на Патриарших прудах. В окружении шикарных ресторанов и люксовых бутиков здесь живут представители высшего общества: бизнесмены, модели, наследники империй, дизайнеры и олигархи. Сюжет состоит из нескольких новелл о разных семьях, которые сталкиваются со своими проблемами, непонятными жителям маленьких городов.

“Год культуры”

Кадр из сериала “Год культуры”

В центре сериала — чиновник из Москвы, которого в наказание за взятки и воровство денег отправляют в региональный ВУЗ. Теперь он попадает в небольшой провинциальный город, где должен добиться успеха. Особую сложность для него составляет коммуникация с новыми людьми в окружении: некоторые из них не ведутся на деньги и не готовы сделать все, что угодно, ради повышения.

“Жуки”

Кадр из сериала “Жуки”

Три программиста из Москвы разрабатывают революционное приложение для смартфонов. И вот, когда они находят инвестора и становятся на пороге воплощения своей мечты, их забирают в армию. Чтобы продолжить свое дело, они решают пройти альтернативную службу и отправляются в вымышленную деревню Жуки. Там они попадают в нестандартную ситуацию и узнают, что до сих пор в мире есть места без доступа к связи и интернету.

“Содержанки”

Кадр из сериала “Содержанки”