Стартовали съемки второго сезона сериала «Отпуск»

По сюжету, после событий первого сезона прошёл год. Беляевы снова пакуют чемоданы и едут отдыхать к дяде Боре. Однако долгожданную встречу может омрачить новость о нежелании Беляевых заселиться в гестхаус южного друга. Тем временем Люсе и Саше тоже не избежать неловкой встречи: в первом сезоне они не успели разобраться в собственных чувствах.