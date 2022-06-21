Опубликован трейлер мелодрамы «Доводы рассудка»

Трейлер нового фильма Netflix «Доводы рассудка» с Дакотой Джонсон в роли Энн Эллиот получил смешанную реакцию поклонников творчества Джейн Остин. В романе, который входит в число лучших произведений английской романистки XIX в., Энн отменяет помолвку с капитаном Фредериком Уэнтвортом (Космо Джарвис) из-за убеждения, что не сможет быть с ним счастлива, несмотря на большую любовь.
Выход трейлера вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Некоторые посчитали, что создатели «Доводов рассудка» попытались сделать нечто среднее между фильмами «Эмма» (2020), «Энола Холмс» (2020) и сериалом «Бриджертоны» (2020 —). Другим не понравилась технология съемки, когда актеры произносят монологи, глядя прямо в камеру. А третьи обратили внимание на упрощение диалогов, написанных Остин. Оценить полную версию новой киноадаптации «Доводы рассудка» зрители смогут 15-го июля на Netflix.