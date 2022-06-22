Как сложились судьбы звезд сериала «Зена — королева воинов»

Середина 90-х и начало 2000-х было богато на сериальные новинки. «Сабрина — маленькая ведьма», «Зачарованные», «Баффи» — все эти проекты приковывали зрителей к экранам телевизоров чуть ли не ежедневно. «Зена — королева воинов» стоял особняком от остальных хитов. В первую очередь, потому что переносил аудиторию во времена Древней Греции.

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История о прекрасной и практически непобедимой воительнице стартовала в Америке в 1995 году и предлагала публике несколько видоизмененные, но прекрасно всем известные греческие мифы. В центре повествования постоянно оказывалась Зена в исполнении актрисы Люси Лоулесс, которой, к слову, этой весной исполнилось уже 54 года.

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Немаловажные роли в истории также играли юная красавица Габриэль, нелепый воин Джоксер, бог войны Арес, Геракл и несколько других персонажей. К сожалению, не все звезды «Зены — королевы воинов» дожили до наших дней, а другие давно ушли в тень.

Кевин Смит — Арес

Экспресс газета

Бог войны был без преувеличений любимчиком среди поклонников сериала о Древней Греции. И это неудивительно, ведь новозеландский актер Кевин Смит постарался на славу на съемочной площадке. Играя жителя Олимпа, да еще и такого неоднозначного, Кевин вместе с постановщиком не стал делать из своего персонажа типичного антагониста. Напротив, Арес то помогал главной героине и ее друзьям в надежде на роман, то действовал против них.

Безусловно, у Смита было большое будущее в сфере кинематографа. Талантливый актер, неплохой танцор и певец, артист мог рассчитывать на головокружительную карьеру. К сожалению, вскоре после окончания съемок в «Зене...» Кевин погиб. Во время работы над новым проектом («Доблестные воины 2: Возвращение в Тао») Смит упал и получил серьезную травму головы. Кумира миллионов тут же доставили в больницу, почти сразу же перевезя его в Пекин. Однако там Кевин впал в кому. Актер скончался спустя 10 дней, так и не придя в сознание.

Тед Рэйми — Джоксер

Экспресс газета

Поклонники «Зены…» прекрасно помнят прилипчивую песенку из сериала, получившую название Joxer teh Mighty. Незатейливые куплеты повествуют о великом и благородном воине, защитнике слабых и грозе злодеев. На деле же персонаж Джоксера был комичным, глуповатым, но, безусловно, по-своему очаровательным. Исполнил роль непутевого воина актер Тед Рэйми, брат популярного режиссера Сэма Рэйми. К слову, нередко родственные связи помогали звезде и дальше сниматься в кино. Проектов в фильмографии Теда на сегодняшний день больше 100, вот только роли артисту достаются малозначительные.

Карл Урбан — Юлий Цезарь, Купидон, Гор

Экспресс газета

Этому актеру повезло сыграть сразу несколько ролей в культовой «Зене...». Вот только зрителя вряд ли помнят о его участии в этом сериале. Зато Карл хорошо знаком фанатам «Властелина колец». В экранизации романов Толкина артист сыграл роль Эомера, племянника короля Рохана. Да и почитатели сай-фай сериалов хорошо знают Урбана по «Звездному пути». Одним из последних наиболее удачных проектов с участием звезды стал сериал «Пацаны».

Рене О’Коннор — Габриэль

Экспресс газета

Эта героиня постоянно играла на контрасте с самой Зеной. Нежная блондинка, во многом пацифистка, она часто старалась повлиять на решения королевы воинов. Причем воительница очень ценила Габриэль и при каждой стычке с врагами боялась потерять напарницу. Актриса Рене О’Коннор идеально подошла на роль правой руки Зены.

После финала нашумевшего сериала про Древнюю Грецию эта звезда еще немного поборолась за место под солнцем в Голливуде, пока не решила сосредоточиться на театре. Именно на сцене Рене смогла найти себя и добиться успеха. Своей карьерой О’Коннор вполне довольна, хотя и не прочь сняться в продолжении культовой истории о королеве воинов.

Люси Лоулесс — Зена

Экспресс газета