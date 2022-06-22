От «Игры престолов» до «Очень странных дел»: самые дорогие сериалы

Для тех, кто любит зрелищные сериалы со спецэффектами, костюмами и звездным актерским составом, «Рамблер» собрал топ самых дорогих проектов в истории стриминговых сервисов.

Фото: Кадр из сериала "Игра престолов" Кадр из сериала "Игра престолов"

«Игра престолов» (2011 – 2019)

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Самый масштабный и обсуждаемый сериал 2010-х годов, действия которого происходят в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. По сюжету Семь Королевств борются за Железный трон, параллельно на севере собирается бессмертная армия во главе с Королем Ночи.

На первый сезон было потрачено 60 млн долларов, а съемки финальной части «Игры престолов» обошлись компании больше чем в 100 млн долларов.

«Карточный домик» (2013 – 2018)

Политический триллер о необузданной жажде власти, который рассказывает об амбициозном конгрессмене Фрэнке Андервуде США и его жене, готовых на все ради заветной цели.

Известно, что каждая серия первого сезона стоила 4,5 миллиона долларов. К пятому сезону цифры возросли (Кевин Спейси начал получать по миллиону за эпизод), но потом актера уволили из-за секс-скандала, шестой сезон без его участия зрители не оценили, и проект пришлось закрыть.

«Мир дикого запада» (2016 – ...)

В парке развлечений «Мир дикого Запада» специальные андроиды, которые как две капли воды похожи на живых людей, выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те чувствовали безнаказанность и свободу действий. Если робота убили – его починят, сотрут память и снова вернут в строй. Однако, оказалось, что не все роботы теряют память...

На съемки одного эпизода требовалось около 10 миллионов долларов. Большая часть была потрачена на правдоподобный антураж и гонорары актерского состава, который в этом сериале огромен.

Кадр из сериала "Мир дикого запада"

«Очень странные дела» (2016 – ...)

Американский научно-фантастический и драматический сериал, действия которого разворачиваются в тихом провинциальном городке, рассказывает о группе подростков, которые берутся за расследования дела о загадочной пропаже подростка. Теперь им предстоит оказаться в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

В первом сезоне проекта каждая серия стоила 6 миллионов долларов, а ко второму сезону Netflix увеличил бюджет до 8 миллионов за эпизод. А вот примерный бюджет четвертого сезона составил аж 270 миллионов долларов.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

«Корона» (2016 – …)

Красивая и трогательная ретроспектива истории королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени (история отношений принцессы Дианы и принца Чарльза прилагается). Проект уже стал семикратным лауреатом «Золотого глобуса». По информации в Сети, первые два сезона стоили около 150 миллионов долларов, а в последующих стоимость одной серии доходила до 13 миллионов.