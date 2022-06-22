Вышел заключительный эпизод сериала «Оби-Ван Кеноби»

На стриминговом сервисе Disney+ состоялась премьера шестого и последнего эпизода сериала про Оби-Вана Кеноби.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как обещали авторы проекта, главный герой вновь сталкивается с Дартом Вейдером, заодно пытаясь решить другие проблемы в сюжете — вроде спасения принцессы Леи. Кроме того, как стало известно из предыдущей серии, инквизитор Рева нашла нити, ведущие к Татуину и Люку.

Эпизод формально должен завершить сюжет, хотя авторы и исполнители главных ролей уже несколько раз рассказывали в интервью, что готовы поучаствовать в возможном продолжении. Появится ли оно — пока непонятно, но, впрочем, сериал уже установил рекорды по просмотрам среди премьер оригинальных шоу Disney.

С другой стороны, оценки сериала с Юэном Макгрегором и Хейденом Кристенсеном не такие высокие, как у того же «Мандалорца». На агрегаторе IMDb шоу и вовсе уступило «Книге Бобе Фетта», которая при этом понравилась меньшему числу фанатов.