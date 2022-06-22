В Сербии начались съемки сериала "Южный ветер. На границе"

«Мы приступили к съемкам сериала "Южный ветер. На границе". И я очень рад, что мы запускаем его вместе с компанией "Медиаслово". С ними мы уже делали такие крутые истории как "Магомаев" и "The Телки" и теперь вместе будем снимать один из самых успешных проектов на Балканах и в Юго-Восточной Европе. В съемках примут участие мои коллеги из России, одни из главных ролей сыграют Оксана Акиньшина и Алексей Гуськов, а также голливудские звезды – Уильям Болдуин и Эрик Робертс. Это естественный рост маленького проекта, от которого никто ничего не ожидал, в международную историю. Все предыдущие части были как приквелы, сама история начинается с этого момента. Я в восторге от сценария и уверен, что получится очень хороший сериал»,