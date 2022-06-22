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18 минут назад

В Сербии начались съемки оригинального сериала Okko "Южный ветер. На границе"

Газета.Ru

В Сербии начались съемки десятисерийного триллера "Южный ветер. На границе" от Okko с Милошем Биковичем в роли профессионального автоугонщика из белградской автомобильной мафии Петра Мараша.

В Сербии начались съемки сериала "Южный ветер. На границе"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В центре сюжета – история белградского наркобарона Петара Мараша и его конфликт с могущественным государственным куратором сербского криминального мира по кличке Красный.

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«Мы приступили к съемкам сериала "Южный ветер. На границе". И я очень рад, что мы запускаем его вместе с компанией "Медиаслово". С ними мы уже делали такие крутые истории как "Магомаев" и "The Телки" и теперь вместе будем снимать один из самых успешных проектов на Балканах и в Юго-Восточной Европе. В съемках примут участие мои коллеги из России, одни из главных ролей сыграют Оксана Акиньшина и Алексей Гуськов, а также голливудские звезды – Уильям Болдуин и Эрик Робертс. Это естественный рост маленького проекта, от которого никто ничего не ожидал, в международную историю. Все предыдущие части были как приквелы, сама история начинается с этого момента. Я в восторге от сценария и уверен, что получится очень хороший сериал»,

– отметил Милош Бикович.

Полнометражный фильм "Южный ветер", премьера которого состоялась в 2018 году, стал крупнейшим проектом на Балканах за последние 10 лет.

«Запуск проекта "Южный ветер" – большое событие для нас не только потому, что мы запускаем проект с нашим другом и партнером Милошем Биковичем, но и потому что "Медиаслово" вместе с Okko участвуют в создании оригинальной версии суперуспешной Балканской франшизы, которая снимается в этот раз в нескольких странах мира, в том числе и в России с участием известных российских артистов. Уверен, что эта международная копродукция понравится зрителям и будет оценена широкой аудиторией Okko»,

– сказал генеральный продюсер компании "Медиаслово" Данила Шарапов.

Съемки сериала "Южный ветер. На границе" пройдут в России, Сербии, Хорватии и Черногории. Криминальный триллер пополнит линейку оригинальных сериалов Okko.

Сериалы,Уильям Болдуин,Эрик Робертс,Милош Бикович,Алексей Гуськов,Оксана Акиньшина,
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