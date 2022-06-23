4 сериала, которые напугают сильнее знаменитых хорроров

Хорроры – один из самых непростых жанров в кинематографе. Однако некоторым талантливым режиссерам и артистам удается снять не просто достойный ужастик, а целый сериал, который с каждым эпизодом лишь сильнее будоражит кровь.
Подробнее о многосерийных фильмах, которые не пользуются бешеной популярностью, но захватывают дух от начала и до конца – в материале "Рамблера".
Приквел легендарной картины Альфреда Хичкока "Психо" повествует о жизни молодого Нормана Бейтса и его матери, которые покупают мотель и пытаются построить небольшой бизнес. Психика Нормана нестабильна изначально, а мать подливает масла в огонь постоянным давлением на сына.
Главный герой сериала по мотивам комиксов Уильяма М. Гейнса –жуткий скелет, который каждую серию рассказывает пугающие истории про призраков, монстров и преступников, снабжая их едким черным юмором.
Юную ученицу убивают в школе во время занятий. Четыре ее подруги были свидетельницами расправы, но ни одна из них не помнит лица преступника. Мать погибшей ставит девочкам ультиматум: либо они находят убийцу, либо понесут суровое наказание за то, что позволили ему скрыться.
Сериал в узнаваемом стиле Ларса фон Триера про бывших и настоящих обитателей Королевского госпиталя в Копенгагене. В числе героев: пациентка, которая слышит плач убитой девочки, хирург, умалчивающей о врачебной ошибке, и патологоанатом, который пытается заполучить печень еще живого пациента.
Семья с пятью детьми переезжает в старый особняк в лесу в надежде отремонтировать его и выгодно продать. Но очень скоро домочадцы становятся жертвами потусторонних сил, которые разрушают все на своем пути.