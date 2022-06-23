4 сериала, которые напугают сильнее знаменитых хорроров

Хорроры – один из самых непростых жанров в кинематографе. Однако некоторым талантливым режиссерам и артистам удается снять не просто достойный ужастик, а целый сериал, который с каждым эпизодом лишь сильнее будоражит кровь.

Фото: Кадр из сериала "Мотель Бейтсов" Кадр из сериала "Мотель Бейтсов"

Подробнее о многосерийных фильмах, которые не пользуются бешеной популярностью, но захватывают дух от начала и до конца – в материале "Рамблера".

"Мотель Бейтсов", 2013

Кадр из сериала "Мотель Бейтсов"

Приквел легендарной картины Альфреда Хичкока "Психо" повествует о жизни молодого Нормана Бейтса и его матери, которые покупают мотель и пытаются построить небольшой бизнес. Психика Нормана нестабильна изначально, а мать подливает масла в огонь постоянным давлением на сына.

"Байки из склепа", 1989

Кадр из сериала "Байки из склепа"

Главный герой сериала по мотивам комиксов Уильяма М. Гейнса –жуткий скелет, который каждую серию рассказывает пугающие истории про призраков, монстров и преступников, снабжая их едким черным юмором.

"Искупление", 2012

Юную ученицу убивают в школе во время занятий. Четыре ее подруги были свидетельницами расправы, но ни одна из них не помнит лица преступника. Мать погибшей ставит девочкам ультиматум: либо они находят убийцу, либо понесут суровое наказание за то, что позволили ему скрыться.

"Королевство", 1994

Сериал в узнаваемом стиле Ларса фон Триера про бывших и настоящих обитателей Королевского госпиталя в Копенгагене. В числе героев: пациентка, которая слышит плач убитой девочки, хирург, умалчивающей о врачебной ошибке, и патологоанатом, который пытается заполучить печень еще живого пациента.

"Призрак дома на холме", 2018