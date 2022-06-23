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2 часа назад

Милош Бикович вернется к роли в сериале «Южный ветер»

Мира Маркина

В Сербии стартовали съемки сериала "Южный ветер. На границе". Главную роль в нем сыграет актер Милош Бикович. Шоу о профессиональном автоугонщике из белградской автомобильной мафии выйдет на онлайн-платформе Okko.

Милош Бикович вернется к роли в сериале «Южный ветер»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Милош Бикович выступает не только актером в сериале, но и продюсером.

"Это естественный рост маленького проекта, от которого никто ничего не ожидал, в международную историю. Все предыдущие части были как приквелы, сама история начинается с этого момента. Я в восторге от сценария и уверен, что получится очень хороший сериал", - сказал артист.

В сериале также снимутся российские актеры Оксана Акиньшина, Алексей Гуськов, Алексей Гришин и Александр Устюгов, а также зарубежные — Эрик Робертс, Уильям Болдуин, Предраг Мики Манойлович, Миодраг Радонич, Йована Стойилькович и другие. Съемки будут проходить в России, Сербии, Хорватии и Черногории.

Фильм «Южный ветер» вышел в 2018 году. Картина стала одним из самых популярных проектов на Балканах за последние 10 лет.

Ранее Брэд Питт рассказал о завершении кинокарьеры.

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