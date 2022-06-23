Милош Бикович вернется к роли в сериале «Южный ветер»

В Сербии стартовали съемки сериала "Южный ветер. На границе". Главную роль в нем сыграет актер Милош Бикович. Шоу о профессиональном автоугонщике из белградской автомобильной мафии выйдет на онлайн-платформе Okko.
Милош Бикович выступает не только актером в сериале, но и продюсером.
"Это естественный рост маленького проекта, от которого никто ничего не ожидал, в международную историю. Все предыдущие части были как приквелы, сама история начинается с этого момента. Я в восторге от сценария и уверен, что получится очень хороший сериал", - сказал артист.
В сериале также снимутся российские актеры Оксана Акиньшина, Алексей Гуськов, Алексей Гришин и Александр Устюгов, а также зарубежные — Эрик Робертс, Уильям Болдуин, Предраг Мики Манойлович, Миодраг Радонич, Йована Стойилькович и другие. Съемки будут проходить в России, Сербии, Хорватии и Черногории.
Фильм «Южный ветер» вышел в 2018 году. Картина стала одним из самых популярных проектов на Балканах за последние 10 лет.