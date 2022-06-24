Топ-7 российских ремейков зарубежных сериалов

Многие люди привыкли считать, что все западное — это хорошо, а отечественное не дотягивает до какой-то мистической нормы. Даже если речь заходит о российских ремейках западных хитов, часто можно столкнуться со скепсисом. Но справедливо ли это?

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«Моя прекрасная няня»

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Ситком об очаровательной Виктории Прутковской, сыгранной блистательной Анастасией Заворотнюк, был основан на американском хите «Няня» 1993 года. Наша версия мало чем отличается от оригинала. Даже некоторые ситуации и шутки были перенесены в российские реалии. Главный посыл тот же — девушка из народа Фрэн Файн каким-то чудом переезжает из Куинса на Манхэттен в дом известного продюсера Максвелла Шеффилда в качестве няни троих его детей. Вскоре между хозяином и девушкой вспыхивают чувства.

«Закрытая школа»

Мистический проект выходил на канале СТС, тогда же многие зрительницы влюбились в актера Павла Прилучного. Сериал является адаптацией «Черной лагуны», которая считается одним из самых дорогих испанских проектов. История эта оказалась настолько популярной, что права на нее приобрели сразу пять стран, включая Россию.

Наши создатели «Закрытой школы» постарались сохранить оригинальный сюжет, по которому оставшиеся без родителей брат и сестра переезжают в частное учебное заведение. Но если в испаноязычном варианте в сериале было много гламура, то у нас постоянно сгущали краски. Впрочем, на популярность проекта эксперименты режиссера никак не повлияли, «Закрытая школа» была очень востребована в России.

«Как я встретил вашу маму»

Американский ситком о герое, рассказывающем детям историю развития отношений с их матерью до сих пор очень популярен среди разных возрастных групп. Неудивительно, что на пике известности оригинального сериала наши киноделы решили повторить успех своих западных коллег по цеху. Вот только добиться аналогичного результата у них не получилось.

Зрители были очень разочарованы отечественной версией «Как я встретил вашу маму». Игра актеров, странные и неадаптированные под наши реалии диалоги и так далее — все это привело к тому, что дальше второго сезона создатели сериала не продвинулись.

«Воронины»

А вот с этим ситкомом все получилось ровно наоборот. Наши режиссеры не только смогли снять неплохую адаптацию на проект «Все любят Рэймонда», но и в чем-то даже улучшили историю. «Воронины» стали одним из самых успешных отечественных ситкомов. Неудивительно, что, когда оригинальный сценарий подошел к концу, создатели сериала о чудной семейке Ворониных начали сочинять собственные истории.

В отличие от российской версии «Как я встретил вашу маму», в отечественной адаптации «Все любят Рэймонда» постарались локализовать все шутки, а также добавить собственных. Отдельного внимания заслуживает актерский состав «Ворониных». До сих пор многие зрители считают, что главной звездой сериала был ныне покойный Борис Клюев, сыгравший отца Кости Воронина.

«Не родись красивой»

Параллельно с «Моей прекрасной няней» когда-то на СТС выходил сериал про дурнушку, чудом попавшую в модную кампанию. Катя Пушкарева стала примером для миллиона российских девушек. Главная мораль проекта заключалась в том, что внешность далеко не самое важное в человеке.

Интересно, что сериал «Не родись красивой» был снят по мотивам колумбийского проекта «Я – Бетти, дурнушка» 1999 года. Эта история стала одним из рекордсменов по количеству адаптаций. Так, в мире уже сняли минимум 19 ремейков и даже несколько полнометражных лент. Что касается нашей версии, то она все же отличилась от оригинала. Хотя бы тем, что в «Я – Бетти…» было куда больше юмора.

«Счастливы вместе»

Этот ситком про комичное семейство Букиных выходил на ТНТ и мог конкурировать со своим оригиналом — «Женаты и с детьми». Во многом так получилось потому, что создатели нашего хита не стали изобретать велосипед и полностью скопировали сюжет американского проекта, выходящего когда-то в прайм-тайм. Причем совпадают даже детали. Так, в обоих версиях отец подает обувь, мать постоянно смотрит телевизор и т. д.

«Кухня»