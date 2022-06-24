Мини-сериалы для тех, у кого мало времени

Для тех, кому жалко тратить летние деньки на просмотры сериалов, «Рамблер» собрал короткие проекты, которые смотрятся за один день (или ночь).

Фото: Кадр из сериала "Большая маленькая ложь" Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

«Что знает Оливия?»

Сериал охватывает 25 лет жизни семьи Киттеридж – пожилой учительницы Оливии, ее мужа Генри и сына-подростка. Главная роль у Фрэнсис Макдорманд, звезды фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

«Большая маленькая ложь»

На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. История о нескольких месяцах, предшествовавших преступлению — рассказ о пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Все они загадочным образом связаны с убийством. В главных ролях звездный актерский состав: Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Зои Кравиц и другие.

«Ночной администратор»

Ночной администратор европейского отеля завербован агентами спецслужб – он должен стать своим в преступном синдикате, который торгует оружием по всему миру. В главных ролях: Том Хиддлстон, Хью Лори, Элизабет Дебики, Оливия Колман и другие.

Кадр из сериала "Ночной администратор"

«Великое ограбление поезда»

Люк Эванс в драме о реальном преступлении, который рассказывает о знаменитом ограблении ночного почтового поезда, следовавшего 8 августа 1963 года из Глазго в Лондон.

«Мастер побега»

Успешный адвокат Уилл Бертон не проиграл за всю карьеру ни одного дела. Однажды он оправдывает главного подозреваемого в зверском преступлении, а через пару недель выясняется, что с его помощью на воле оказался серийный убийца. Юрист чувствует вину и подключается к расследованию. Главную роль в сериале исполнил Дэвид Теннант.