Выходит четвертый сезон "Мажора" с Прилучным

Спустя какое-то время после премьеры в интернете продолжение проекта пройдет и на Первом канале. По данным пресс-службы, между окончанием предыдущего сезона (гибелью капитана Родионовой) и началом нового пройдет девять лет. Игорь Соколовский очень изменился. Он больше не служит в полиции, у него бизнес, партнером по которому является бывший враг Игнатьев. Соколовский живет в свое удовольствие — пока случайно не выясняется, что у него подрастает дочь "на стороне".