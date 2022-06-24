Выходит четвертый сезон "Мажора" с Прилучным

Четвертый сезон сериала "Мажор" с Павлом Прилучным в главной роли выйдет в Сети на "Кинопоиске" уже 2 июля, анонсирует пресс-служба онлайн-кинотеатра сегодня, 24 июня.
Спустя какое-то время после премьеры в интернете продолжение проекта пройдет и на Первом канале. По данным пресс-службы, между окончанием предыдущего сезона (гибелью капитана Родионовой) и началом нового пройдет девять лет. Игорь Соколовский очень изменился. Он больше не служит в полиции, у него бизнес, партнером по которому является бывший враг Игнатьев. Соколовский живет в свое удовольствие — пока случайно не выясняется, что у него подрастает дочь "на стороне".
В новом сезоне интригу по-прежнему создает сложная личная жизнь Соколовского. В продолжении сериала снялась Любовь Толкалина в роли психотерапевта, которая помогает главному герою преодолеть стресс, но вступает с ним в романтические отношения.