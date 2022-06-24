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21 минуту назад

Ждать четвертого сезона "Мажора" с Павлом Прилучным осталось совсем недолго

Ревизор.ru

Четвертый сезон сериала "Мажор" с Павлом Прилучным в главной роли выйдет в Сети на "Кинопоиске" уже 2 июля, анонсирует пресс-служба онлайн-кинотеатра сегодня, 24 июня.

Выходит четвертый сезон "Мажора" с Прилучным
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Спустя какое-то время после премьеры в интернете продолжение проекта пройдет и на Первом канале. По данным пресс-службы, между окончанием предыдущего сезона (гибелью капитана Родионовой) и началом нового пройдет девять лет. Игорь Соколовский очень изменился. Он больше не служит в полиции, у него бизнес, партнером по которому является бывший враг Игнатьев. Соколовский живет в свое удовольствие — пока случайно не выясняется, что у него подрастает дочь "на стороне".

В новом сезоне интригу по-прежнему создает сложная личная жизнь Соколовского. В продолжении сериала снялась Любовь Толкалина в роли психотерапевта, которая помогает главному герою преодолеть стресс, но вступает с ним в романтические отношения.

Сериалы,Игорь Соколовский,Любовь Толкалина,Первый канал,
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