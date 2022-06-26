Съемки 8-го сезона "Сватов" начнутся в конце 2022 года

"Сваты" возвращаются на экраны. Съемки 8-го сезона сериала должны начаться ближе к финалу 2022 года. Об этом сообщил телекритик Николай Горбашев. Он уточнил, что старт съемочного процесса выпадет на зимний сезон, но уже весной зрители смогут увидеть первые серии нового сезона, цитирует слова Горбашева Solenka.Info.
Телекритик отметил, что на данный момент неизвестны главные подробности о предстоящем продолжении. В частности, держатся в секрете места съемок, а также актерский состав.
Предполагается, что главными героями станут младшие внуки главных героев прошлых сезонов, Виктория и Никита.