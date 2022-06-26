Съемки 8-го сезона "Сватов" начнутся в конце 2022 года

"Сваты" возвращаются на экраны. Съемки 8-го сезона сериала должны начаться ближе к финалу 2022 года. Об этом сообщил телекритик Николай Горбашев. Он уточнил, что старт съемочного процесса выпадет на зимний сезон, но уже весной зрители смогут увидеть первые серии нового сезона, цитирует слова Горбашева Solenka.Info.