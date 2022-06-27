«Санта-Барбара»: интересные факты

История создания и интересные факты об одном из культов сериалов.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

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По сценарию Мейсон Кепвел был нанят Джулией Уэйнрайт, чтобы сделать ей ребенка. Оказывается, Лэйн Дэвис и в его предыдущем сериале «Дни нашей жизни» играл в похожей сцене. Это так подействовало на актера, что он «совершил личный вклад» в одну из организаций, которые помогают одиноким женщинам стать матерями.

У Эя Мартинеса (Круз Кастильо) - жуткая аллергия на морские продукты, и в сцене с лобстером использовалась курица.

Каждая серия обходилась компании в $400 000, а каждый актер получал в день примерно $2000.

Питер Лав (Рик Кастильо) играет на нескольких музыкальных инструментах, в том числе на гитаре, пианино, тромбоне и флейте. Его отец наполовину шотландец, наполовину - немец, а мать - 100%-ная испанка.

Мег Беннет, которая сыграла роль писательницы Меган Ричардсон и матери сына Си Си Кепвела Грега Хьюза (Пол Джоанассон), в реальной жизни также является сценаристкой мыльных опер, в которых сама же и снимается. После ухода из сюжета «С.-Б.» ее героини Мег до конца сериала была одной из его сценаристок. Также она участвовала в создании сериалов «Юный и страстный», «Дерзкие и красивые», «Сансет Бич».

Филлис Фрелич, которая сыграла глухонемую монахиню - сестру Сару, ставшую свидетельницей убийства Марка Маккормика, в реальной жизни тоже ничего не слышит и не может говорить, что не помешало ей сыграть множество других ролей в фильмах и сериалах.

Марафон длиною в 10 лет

Премьера сериала в США состоялась 30 июля 1984 года. Получив от Эн-би-си $30 миллионов, сумму по тем временам огромную, Бриджит и Джером Добсоны запустили в эфир сагу, успеху которой не смогла помешать даже трансляция Олимпийских игр. Сериал был интересен всем слоям общества, ведь он рассказывал о жизни четырех семей: богачей из высшего общества Кепвелах и Локриджах, представителей среднего класса Перкинсах и бедной мексиканской семьи Андраде.

Сериал прочно обосновался на американском ТВ, получая одну за другой главные телевизионные награды. Как только рейтинги начинали снижаться, создатели немедленно убирали из сюжета нелюбимых персонажей и вводили новых героев. Так возникло землетрясение в Санта-Барбаре и появился «гвоздичный убийца» Питер Флинт. 1985 год раскрыл одну из самых больших тайн - убийство Ченнинга Кепвела-младшего. Параллельно в сериале появилась новая суперпара, которая стала эмблемой "Санта-Барбары": Иден и Круз.

Через два года после премьеры, в традициях «мыльной индустрии», в сюжете не осталось ни одного Перкинса, а от Андраде и Локриджей остались по паре-тройке персонажей.

В 1988 году, воплотив идею продюсера Джилл Фаррен Фелпс, "Санта-Барбара" потрясла мир дневных мыльных опер сценой жестокого изнасилования Иден ее гинекологом Заком Келтоном. Все получилось настолько реально, что студия была завалена письмами фанатов, сочувствующих кто героине, а кто и актрисе Марси Уолкер. В этом же году Марси объявила о своей беременности, что немедленно нашло отражение в сюжете: Иден родила Адриану.

В 1989 году сериал покинули сразу три звезды: Робин Райт (Келли №1), Лэйн Дэвис (Мейсон №1) и Тодд Макки (Тэд Кепвел №1), что мгновенно мгновенно снизило рейтинг. Для спасения саги сценаристы срочно отправили Иден и Круза в Париж, где они нашли свою похищенную дочь.

В 1990 году Джилл Фаррен Фелпс была уволена, и ее место занял новый исполнительный продюсер Джон Конбой. Первым делом он вернул в сюжет Локриджей, почти исчезнувших с экрана. Бриджит и Джером Добсоны после двухлетней тяжбы с компанией - дистрибьютером "Санта-Барбары" отсудили права на сериал и вновь самолично занялись разработкой сценария. Мейсон №2 - Терри Лестер - покинул сериал и был заменен Гордоном Томсоном.

В июле 1991 года сериал понес утрату, от которой так и не смог оправиться: Марси Уолкер объявила о своем окончательном уходе. Место продюсера занял Пол Раух, попытавшийся спасти положение.

Экспресс газета

В 1992 году Добсоны вновь покидают свое детище. На июль запланировано закрытие сериала. Но в последний момент к делу привлекается новая сценаристка Пэм Лонг, которой для спасения шоу дают полгода. Она немедленно создает новую сериальную семью Уокеров и концентрирует сюжет вокруг Уоррена Локриджа, постепенно отдаляясь от Кепвелов. Последним отчаянным шагом стал роман Круза с Келли Кепвел, сестрой Иден. Но Эй Мартинес, почувствовав, что действие зашло в тупик, уходит из сериала. В итоге 15 января 1993 года проект "Санта-Барбара" был закрыт. Как считают многие телевизионные критики, это стало огромной ошибкой Эн-би-си.

Дублеры актеров едва не спились

Когда в редакции раздался звонок и в телефонной трубке зазвучал такой родной голос Джины, мы сразу догадались - звонит Галина Чигинская. Намечалось празднование 10-летия озвучивания «Санта-Барбары», и актриса приглашала нас на юбилей. Ни минуты не раздумывая, мы купили билет на «Стрелу» и помчались в Петербург…

За праздничным столом с шикарным тортом и шампанским практически в полном составе собралась питерская команда, работающая над озвучкой сериала с самого его начала. Не доставало лишь Станислава Концевича, который на протяжении почти шести лет колоритно озвучивал СиСи, но в настоящее время Кепвел-старший говорит голосом актера театра «Балтийский дом» Валерия Соловьева.

Для актерской команды из Питера «Барбара» - большой отрезок жизни. За 10 лет и в стране, и в жизни каждого из них произошло много событий. Разлив шампанское по бокалам, мы выпили за то, что, несмотря на пережитые испытания, команда не распалась и продолжает озвучивать самый народный сериал России.

Когда в конце ноября 1991 года вы приступали к работе над "С.-Б.", кто-нибудь предполагал, что это растянется на долгие 10 лет?

Татьяна Иванова (София, Джулия):

- Если бы тогда нам сказали, что в "Санта-Барбаре" будет 2123 серии, мы бы долго смеялись. Вначале нам прислали 30 серий и сказали, что это вся картина. Мы даже не подозревали, что бывают фильмы в 50 или 100 серий. После первого гонорара мы устроили банкет, выпили и решили, что расстаемся навсегда. Но неожиданно нам опять прислали 30 серий. Озвучили, опять отметили - простились, считая, что длиннее картин просто не бывает. Но дальше всех глядела моя мамочка. Ей во сне всю жизнь приходила одна и та же женщина (я думаю, это был ее ангел-хранитель). Она часто утешала маму, рассказывала, что с ней произойдет. В 1991 году моя мама знать не знала о "Санта-Барбаре". И вот однажды во сне мама пожаловалась своей собеседнице, мол, старшая дочка часто болеет, и работа у нее непостоянная. А женщина ей отвечает: "Не переживай, твоя дочь будет до-о-о-о-лго "Санта-Барбару« озвучивать!». Моя мама, проснувшись, тут же звонит мне: «Таня, а что такое Санта-Барбара? - Да вот, картину с таким названием озвучиваем». Мама пересказала мне сон, и я до сих пор помню ее слова: "Таня, ты будешь до-о-о-о-олго "Санта-Барбару озвучивать".

Галина Чигинская (Джина):

- А я запомнила, что, получив деньги за первые 30 серий, мы пошли отмечать это дело ко мне. Нашли бутылочку, сообразили закусончик и произнесли тост: «Хорошо бы, если бы серий было не 30, а 300!» Как видите, наше пожелание исполнилось сполна… Сериал стал любимым, его продолжают смотреть.

Александра Кожевникова (Келли, Энджела, Сантана):

- Более того, "Санта-Барбара" уже вошла в детское творчество, в фольклор. Моя дочь рассказала, что дети на даче в своих играх придумали считалку: "На златом крыльце сидели: Круз, София, Тед и Келли, если Иден не придет, то СиСи с ума сойдет".

Борис Тетерин (Лайонел):

- Если серьезно, это очень здорово, что, несмотря на скандальную историю 1998 года, когда нам, питерским актерам, не заплатили за 66 озвученных серий и московские начальники хитростью отняли у нас работу и передали ее московским актерам, мы снова вместе. Все вернулось к истокам. Если у многих из нас до этого жизнь была в театре, то теперь она переместилась сюда, в звукозаписывающую студию. События, паузы в работе способствовали тому, чтобы мы все разъединились, но этого не случилось. Нам не платили денег, но мы все равно приходили сюда ради работы. Она всегда была для нас интересной. Я благодарен судьбе, что она меня сблизила с этими ребятами. У нас за 10 лет образовалась семья, наша петербургская "Санта-Барбара".

Валерий Захарьев (Мейсон, Уоррен):

- Лично для меня все эти 10 лет сериал был неким стержнем, вокруг которого выстраивалась моя жизнь. Я не знаю, насколько правильно я поступил, начав озвучивать этот сериал. Может, моя актерская жизнь сложилась бы иначе. Но мы начали озвучку в такое лихолетье, безработица была пугающей. И, конечно, благодаря "Санта-Барбаре" я сохранил себя в профессии. Мы все влюблены в этот проект, искренне делаем свою работу, поэтому получаем и отклик от людей.

Олег Куликович (Круз):