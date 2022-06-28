По вирусным видео про Кибердеревню снимут российский сериал

Мы создаём мир, смешивая нашу национальную органику и высокие технологии, комедию и научную фантастику, космос и сельское хозяйство… это как если бы в одном сценарии сошлись «Любовь и голуби» и «Звёздные войны». Считаем, что лучшего дома для нашего проекта не найти,