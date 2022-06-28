Кинокритик объяснил, что может спасти сериал «Сваты»

«В случае со "Сватами" я последнюю жалкую

попытку бы сделал, потому что много времени прошло, и если вывернуть историю в какую-то совершенно особую сторону. Например, все сваты попали на Марс, вот это может сработать, но если это будет сделано по тем же самым лекалам, то не сработает»,