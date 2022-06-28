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3 часа назад

Кинокритик объяснил, что может спасти сериал «Сваты»

Слово и Дело

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что авторам сериала «Сваты» необходимо предпринять еще одну попытку сохранитьпроект. Седьмой сезон шоу не стал популярным у зрителей. Шпагин отметил, что первые шесть сезонов «Сватов» были весьма популярными. Однако седьмая часть так и не смогла произвести фурор.

Кинокритик объяснил, что может спасти сериал «Сваты»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По мнению критика, сценаристы должны заняться производством продолжения проекта с нестандартным сценарием. Подобная мера должна возродить интерес у зрителей к сериалу.

«В случае со "Сватами" я последнюю жалкую
попытку бы сделал, потому что много времени прошло, и если вывернуть историю в какую-то совершенно особую сторону. Например, все сваты попали на Марс, вот это может сработать, но если это будет сделано по тем же самым лекалам, то не сработает»,

— заявил Шпагин в беседе с PopCornNews.

Сериалы,Александр Шпагин,
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