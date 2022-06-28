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1 час назад

Звезда "Сватов" заявила, что в Польше хотят снять адаптацию сериала

Газета.Ruиещё 2

Звезда "Сватов" Инна Королева в разговоре с "Пятым каналом" заявила, что в Польше сейчас занимаются адаптацией сериала для местных жителей.

Звезда "Сватов" заявила, что в Польше делают адаптацию сериала
Фото: газета.ругазета.ру

"Я знаю, что в Польше занимаются сейчас франшизой "Сваты", но, по-моему, они начинают с начала, с первого-второго сезона. Как повторение идет, просто на польском, вот это я знаю", - рассказала Королева.

При этом она уточнила, что ничего не знает о якобы стартовавших съемках восьмого сезона оригинальных "Сватов". Об этом накануне заявил кинокритик Николай Горбашев, который заверил, что премьера нового сезона состоится весной или летом 2023 года. Предполагается, что главными героями станут младшие внуки главных героев прошлых сезонов, Виктория и Никита.

Сериалы,Инна Королева,
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