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59 минут назад

Marvel переснимет сериал "Секретное вторжение" из-за России в сценарии

Мира Маркина

Студия Marvel переснимет сериал "Секретное вторжение". Об этом сообщил Дэниел Рихтман на платформе Patreon.

Marvel переснимет "Секретное вторжение" из-за России
Фото: Кадр из сериала "Секретное вторжение"Кадр из сериала "Секретное вторжение"

Пересъемки стартуют в середине июля и будут длиться примерно 4,5 месяца. Россия занимала важное место в сценарии сериала, но из-за напряженной политической ситуации скорее всего российские локации будут заменены другими.

Премьера "Секретного вторжения" запланирована на 2023 год. В многосерийном фильме приняли участие известные актеры, в числе которых Сэмюэль Л. Джексон, Талос Бен Мендельсон, Эмилия Кларк и Кингсли Бен-Адир.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что известный режиссер жестко высказался о Marvel.

Сериалы,Сэмюэл Джексон,Эмилия Кларк,Бен Мендельсон,
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