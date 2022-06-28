Marvel переснимет "Секретное вторжение" из-за России

Студия Marvel переснимет сериал "Секретное вторжение". Об этом сообщил Дэниел Рихтман на платформе Patreon.

Фото: Кадр из сериала "Секретное вторжение" Кадр из сериала "Секретное вторжение"

Пересъемки стартуют в середине июля и будут длиться примерно 4,5 месяца. Россия занимала важное место в сценарии сериала, но из-за напряженной политической ситуации скорее всего российские локации будут заменены другими.

Премьера "Секретного вторжения" запланирована на 2023 год. В многосерийном фильме приняли участие известные актеры, в числе которых Сэмюэль Л. Джексон, Талос Бен Мендельсон, Эмилия Кларк и Кингсли Бен-Адир.