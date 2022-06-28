В России снимут сериал о фермере, живущем на Марсе

В России снимут фантастическую комедию о фермере, который живет на Марсе. Сериал получит название "Кибердеревня". Об этом сообщили в пресс-службе "Кинопоиска".
"Мы создаем мир, смешивая нашу национальную органику и высокие технологии, комедию и научную фантастику, космос и сельское хозяйство… это как если бы в одном сценарии сошлись «Любовь и голуби» и «Звездные войны». Считаем, что лучшего дома для нашего проекта не найти",
– заявили шоураннеры Валерий Федорович и Евгений Никишов.
По сюжету главный герой ухаживает за своим хозяйством в кибердеревне на Марсе, но вскоре к нему прилетает глава крупной корпорации с намерением построить завод на месте поселения.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о мини-сериалах для тех, у кого мало времени.