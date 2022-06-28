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1 час назад

Платформа «Кинопоиск» снимет сериал на основе YouTube-проекта «Кибердеревня»

FBM.ru

Стриминговая платформа «Кинопоиск» планирует начать съемки комедийного сериала «Кибердеревня». В его основу будет заложен проект, который получил популярность у пользователей видеохостинга YouTube.

«Кинопоиск» снимет сериал «Кибердеревня»
Фото: FBM.ruFBM.ru

О работе над картиной «Кибердеревня» сообщил сам онлайн-сервис. Сай-фай-комедия получит десять эпизодов и расширит вселенную, которую придумали авторы YouTube-канала birchpunk.

Главным героем проекта «Кинопоиска» будет Николай, который живет в кибердеревне на Марсе. Он спокойно занимается роботизированным хозяйством, но однажды на планету прилетает глава огромной корпорации, которая желает построить большой завод вместо деревни.

В каждой серии персонажи будут оказываться в новой уникальной локации. В общей сложности в сериале будет показано десять новых миров. Съемочный процесс «Кибердеревни» должны начаться в конце текущего года, передает издание «Газета.Ru».

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