«Кинопоиск» снимет сериал «Кибердеревня»

Стриминговая платформа «Кинопоиск» планирует начать съемки комедийного сериала «Кибердеревня». В его основу будет заложен проект, который получил популярность у пользователей видеохостинга YouTube.

Фото: FBM.ru FBM.ru

О работе над картиной «Кибердеревня» сообщил сам онлайн-сервис. Сай-фай-комедия получит десять эпизодов и расширит вселенную, которую придумали авторы YouTube-канала birchpunk.

Главным героем проекта «Кинопоиска» будет Николай, который живет в кибердеревне на Марсе. Он спокойно занимается роботизированным хозяйством, но однажды на планету прилетает глава огромной корпорации, которая желает построить большой завод вместо деревни.