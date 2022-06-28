«Кинопоиск» снимет сериал «Кибердеревня»

Стриминговая платформа «Кинопоиск» планирует начать съемки комедийного сериала «Кибердеревня». В его основу будет заложен проект, который получил популярность у пользователей видеохостинга YouTube.
О работе над картиной «Кибердеревня» сообщил сам онлайн-сервис. Сай-фай-комедия получит десять эпизодов и расширит вселенную, которую придумали авторы YouTube-канала birchpunk.
Главным героем проекта «Кинопоиска» будет Николай, который живет в кибердеревне на Марсе. Он спокойно занимается роботизированным хозяйством, но однажды на планету прилетает глава огромной корпорации, которая желает построить большой завод вместо деревни.
В каждой серии персонажи будут оказываться в новой уникальной локации. В общей сложности в сериале будет показано десять новых миров. Съемочный процесс «Кибердеревни» должны начаться в конце текущего года, передает издание «Газета.Ru».