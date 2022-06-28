Орбакайте появится в новом сериале

Кристина Орбакайте появится в новом российском сериале.

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Певицу можно будет увидеть в четвертом сезоне сериала "Тест на беременность". Многосерийный фильм повествует о личной и профессиональной жизни докторов перинатального центра.

В недавнем интервью Орбакайте рассказала о больших переменах в жизни ее героини Нины. По словам звезды, Нине придется столкнуться с проблемами как в личной жизни, так и в карьере.