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1 час назад

HBO раскрыла детали четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив»

Чемпионат.com

Спустя месяц после анонса HBO поделилась первыми деталями четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив». События продолжения развернутся на Аляске во время полярной ночи — главной героине предстоит раскрыть дело о пропаже шестерых учёных на арктической станции.

HBO раскрыла детали четвёртого сезона «Настоящего детектива»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Когда в Эннисе на Аляске наступает долгая зимняя ночь, шесть человек, управляющих арктической исследовательской станцией Цалал, бесследно исчезают. Чтобы раскрыть дело, детективам Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро придётся столкнуться со своей тёмной стороной и докопаться до зловещих истин, погребённых под вечным льдом.

Главную роль в сериале исполнит Джоди Фостер («Молчание ягнят»), её напарницу сыграет боксёрша Кали Рейс («Заложница: Найти пропавшую»). Сценаристами выступят Исса Лопес («Тигры не боятся», «Всё плохо») и Алан Арриага («Бойтесь ходячих мертвецов»).

Даты премьеры у четвёртого сезона «Настоящего детектива» пока нет.

Сериалы,Молчание ягнят,Настоящий детектив,Джоди Фостер,
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