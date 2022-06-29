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37 минут назад

Новый сезон сериала "Мир Дикого Запада" выйдет 30 июня

ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" представит премьеру четвертого сезона сериала "Мир Дикого Запада" 30 июня. Сериал снят по заказу американского телеканала HBO.

Новый сезон сериала "Мир Дикого Запада" выйдет 30 июня
Фото: Кадр из сериала "Мир Дикого Запада" Кадр из сериала "Мир Дикого Запада"

"Премьера четвертого сезона сериала "Мир Дикого Запада" состоится в онлайн-кинотеатре "Амедиатека" 30 июня. Один из самых амбициозных ТВ-проектов нашего времени возвращается с новыми загадками. Четвертый сезон сериала "Мир Дикого Запада" покажет новые крупные парки, а также удивит зрителей крутыми сюжетными поворотами, которые окажут сильное влияние на вселенную",

- говорится в сообщении пресс-службы "Амедиатеки".

"Мир Дикого Запада" - американский научно-фантастический сериал телеканала HBO, созданный продюсерами Джонатаном Ноланом и Лизой Джой. Место действия - вымышленный парк развлечений, в котором работают андроиды. Парк обслуживает высокопоставленных и богатых гостей, которые делают что хотят, не опасаясь реакции роботов.

В марте американский медиахолдинг WarnerMedia, в который входят компании Warner Bros., CNN, HBO, а также HBO Max, объявил о приостановке лицензирования нового контента в России из-за ситуации вокруг Украины. Как сообщал журнал Variety со ссылкой на обращение генерального директора WarnerMedia Джейсона Килара к сотрудникам компании, это предполагает прекращение вещания каналов и лицензирования нового контента с российскими организациями, а также приостановку премьер фильмов и выпуска игр.

Сериалы,Мир Дикого Запада,Джонатан Нолан,
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