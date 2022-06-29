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22 минуты назад

Вышел трейлер сериала "Люся"

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер сериала "Люся" с Данилой Козловским и Кристиной Асмус в главных ролях. По сюжету, программист Сеня устанавливает особую связь с умной колонкой, которую изобрел сам и назвал "Люся".

Вышел трейлер сериала "Люся"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Люся" буквально читает мысли Сени, помогает пережить личную драму, делает сильнее, богаче и свободнее - а взамен вдруг сама начинает изучать его.

В сериале снялись Данила Козловский, Кристина Асмус, Дарья Савельева, Таисия Битюкова, Александра Бабаскина, Иван Макаревич, Анна Слю, Евгений Гомоной, Григорий Верник, Ян Цапник, Максим Виторган и другие.

"Люсю" озвучила актриса дубляжа, участница популярного проекта "Актеры дубляжа в реальной жизни" Дарья Блохина.

Голос "Люси" меняется на протяжении сериала, и если в первой серии она говорит как привычная умная колонка, то по мере сближения с главным героем ее голос становится все более человеческим.

"Сначала "Люся" — это просто умная колонка, голосовой помощник, к присутствию которых мы все уже привыкли. Но затем она начинает давать моему герою Сене советы, предугадывает его мысли и желания. В какой-то момент это начинает ему даже нравиться, потому что упрощает жизнь. А потом, постепенно, ее становится все больше в жизни Сени, и возникает уже вопрос - кто кем управляет - создатель своим творением или наоборот?"

- говорит Козловский.

Премьера психологического 8-серийного драмеди "Люся" состоится 14 июля. Ее производством занималась компания Good Story Media, автор сценария и креативный продюсер - Петр Внуков ("Звоните ДиКаприо", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Сладкая жизнь"), режиссер - Иван И. Твердовский ("Класс коррекции", "Зоология" и др.).

Сериалы,Зоология,Сладкая жизнь,Люси,Класс коррекции,Петр Внуков,Дарья Блохина,Анна Слю,Евгений Гомоной,Дарья Савельева,Григорий Верник,Ян Цапник,Кристина Асмус,Иван Макаревич,Максим Виторган,Данила Козловский,
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