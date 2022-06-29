Вышел трейлер сериала "Люся"

"Сначала "Люся" — это просто умная колонка, голосовой помощник, к присутствию которых мы все уже привыкли. Но затем она начинает давать моему герою Сене советы, предугадывает его мысли и желания. В какой-то момент это начинает ему даже нравиться, потому что упрощает жизнь. А потом, постепенно, ее становится все больше в жизни Сени, и возникает уже вопрос - кто кем управляет - создатель своим творением или наоборот?"