Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
2 часа назад

Культовые сериалы 90-х, которые пора пересмотреть

Мира Маркина

Для тех, кто находится сейчас в поисках классного сериала, «Рамблер» собрал культовые проекты, проверенные временем и не одним поколением.

Культовые сериалы 90-х, которые пора пересмотреть
Фото: Кадр из сериала "Твин Пикс"Кадр из сериала "Твин Пикс"

«Твин Пикс» (1990 — 1991)

Один из лучших проектов в жанрах «криминал» и «детектив» от Дэвида Линча. Тихий и мирный Твин Пикс потрясает убийство старшеклассницы Лоры Палмер, за расследование которого берутся агент Купер, шериф Труман и его помощники. И им предстоит открыть еще много темных и страшных тайн жителей города!

Кадр из сериала "Твин Пикс"

«Друзья» (1994 – 2004)

Легендарный сериал о шестерке друзей – Рэйчел, Монике, Фиби, Джоуи, Чендлере и Россе – они живут по соседству, вместе убивают время, делятся секретами и иногда очень сильно влюбляются. В главных ролях: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Кадр из сериала "Друзья"

«Секс в большом городе» (1998 – 2004)

В центре сюжета – четыре лучшие подруги Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс, Шарлотта Йорк и Саманта Джонс, которые днем строят карьеру или разбираются с личной жизнью, а вечером вместе пропускают по «Космополитену» на светских вечеринках. В главных ролях: Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

«Зачарованные» (1997 – 2003)

Сериал о трех сестрах, которые с помощью старинной «Книги Таинств» пробуждают в себе волшебные силы. Теперь девушки должны держаться вместе, чтобы защищать невинных и сражаться со сверхъестественными силами, которые не заставляют себя ждать.

В главных ролях: Алисса Милано, Холли Мари Комбс, Роуз Макгоун (она пришла на смену Шэннен Доэрти в 2001-м, когда та поссорилась с продюсерами).

Кадр из сериала "Зачарованные"

«Дикий ангел» (1998 – 1999)

Это история о драматичных отношениях юной служанки Милагрос и сына хозяина дома Иво. Она – сирота, поклонница футбола и воспитанница монастыря, он – благородный и склонный к меланхолии аристократ. Но их любви предстоит пройти серьезную проверку. Главную роль в сериале исполнила Наталья Орейро.

Кадр из сериала "Дикий ангел"
Сериалы,Зачарованная,Секс в большом городе,Друзья,Наталья Орейро,Миранда Хоббс,Саманта Джонс,Роуз Макгоун,Мэттью Перри,Лора Палмер,Ким Кэтролл,Лиза Кудроу,Сара Паркер,Мэтт Леблан,Кортни Кокс,Синтия Никсон,Холли Комбс,Дэвид Швиммер,Алисса Милано,Кэрри Брэдшоу,Дэвид Линч,Дженнифер Энистон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители