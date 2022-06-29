Культовые сериалы 90-х, которые пора пересмотреть

Для тех, кто находится сейчас в поисках классного сериала, «Рамблер» собрал культовые проекты, проверенные временем и не одним поколением.

Фото: Кадр из сериала "Твин Пикс" Кадр из сериала "Твин Пикс"

«Твин Пикс» (1990 — 1991)

Один из лучших проектов в жанрах «криминал» и «детектив» от Дэвида Линча. Тихий и мирный Твин Пикс потрясает убийство старшеклассницы Лоры Палмер, за расследование которого берутся агент Купер, шериф Труман и его помощники. И им предстоит открыть еще много темных и страшных тайн жителей города!

Кадр из сериала "Твин Пикс"

«Друзья» (1994 – 2004)

«Секс в большом городе» (1998 – 2004)

«Зачарованные» (1997 – 2003)

Сериал о трех сестрах, которые с помощью старинной «Книги Таинств» пробуждают в себе волшебные силы. Теперь девушки должны держаться вместе, чтобы защищать невинных и сражаться со сверхъестественными силами, которые не заставляют себя ждать.

В главных ролях: Алисса Милано, Холли Мари Комбс, Роуз Макгоун (она пришла на смену Шэннен Доэрти в 2001-м, когда та поссорилась с продюсерами).

Кадр из сериала "Зачарованные"

«Дикий ангел» (1998 – 1999)

Это история о драматичных отношениях юной служанки Милагрос и сына хозяина дома Иво. Она – сирота, поклонница футбола и воспитанница монастыря, он – благородный и склонный к меланхолии аристократ. Но их любви предстоит пройти серьезную проверку. Главную роль в сериале исполнила Наталья Орейро.