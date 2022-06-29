Культовые сериалы 90-х, которые пора пересмотреть

Для тех, кто находится сейчас в поисках классного сериала, «Рамблер» собрал культовые проекты, проверенные временем и не одним поколением.
Один из лучших проектов в жанрах «криминал» и «детектив» от Дэвида Линча. Тихий и мирный Твин Пикс потрясает убийство старшеклассницы Лоры Палмер, за расследование которого берутся агент Купер, шериф Труман и его помощники. И им предстоит открыть еще много темных и страшных тайн жителей города!
Легендарный сериал о шестерке друзей – Рэйчел, Монике, Фиби, Джоуи, Чендлере и Россе – они живут по соседству, вместе убивают время, делятся секретами и иногда очень сильно влюбляются. В главных ролях: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.
В центре сюжета – четыре лучшие подруги Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс, Шарлотта Йорк и Саманта Джонс, которые днем строят карьеру или разбираются с личной жизнью, а вечером вместе пропускают по «Космополитену» на светских вечеринках. В главных ролях: Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.
Сериал о трех сестрах, которые с помощью старинной «Книги Таинств» пробуждают в себе волшебные силы. Теперь девушки должны держаться вместе, чтобы защищать невинных и сражаться со сверхъестественными силами, которые не заставляют себя ждать.
В главных ролях: Алисса Милано, Холли Мари Комбс, Роуз Макгоун (она пришла на смену Шэннен Доэрти в 2001-м, когда та поссорилась с продюсерами).
Это история о драматичных отношениях юной служанки Милагрос и сына хозяина дома Иво. Она – сирота, поклонница футбола и воспитанница монастыря, он – благородный и склонный к меланхолии аристократ. Но их любви предстоит пройти серьезную проверку. Главную роль в сериале исполнила Наталья Орейро.