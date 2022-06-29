Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
1 час назад

Поклонницы будут в восторге: Серкана Болата из «Постучись в мою дверь» ждут в России

Экспресс газета

В 2020 году на канале FOX Türkiye вышел сериал «Постучись в мою дверь». Проект моментально прославил исполнителей главных ролей на весь свет. Особенно обласкан публикой оказался интернациональный актер Керем Бюрсин.

Серкана Болата из «Постучись в мою дверь» ждут в России
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Несмотря на то что в 2021-м история Эды Йылдыз и Серкана Болата подошла к своему логическому завершению, в России число поклонников привлекательного богача только растет. Во многом это заслуга самого Керема Бюрсина, который давно мечтал о подобной роли. Пройдя долгую дорогу к успеху, на пути к которому он пытался покорить Голливуд, Керем теперь нарасхват. Даже у нас его хотят привлечь к съемкам сериала.

Речь идет о проекте, получившим название «Два холма». Первый сезон истории о будущем, в котором царит матриархат, а мужчины становятся «содержанками», уже начал выходить на Start. Тем временем съемочная команда приступила к выбору артистов для продолжения. Журналистам удалось взглянуть на предварительный список актеров, которых хотят пригласить во второй сезон «Двух холмов». Так внезапно и обнаружилось, что Керем Бюрсин, всеми любимый Серкан Болат из «Постучись в мою дверь», может появиться в отечественном проекте. Согласно каст-листу, героя турецкой звезды зовут Волкан. Однако больше никаких подробностей о самом персонаже нет.

Что думает о предложении сняться в российском сериале Бюрсин, пока неизвестно. Согласно полученной информации, команда «Двух холмов» уже ведет переговоры с артистом. Но, учитывая, что ранее Керем охотно играл за границей и всегда мечтал о разноплановых ролях в интересных проектах, то можно ожидать его скорейшего приезда в Россию. Так что у поклонниц Болата есть вполне реальная возможность встретиться со своим кумиром.

Сериалы,Содержанки,Керем Бюрсин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители