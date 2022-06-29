Серкана Болата из «Постучись в мою дверь» ждут в России

В 2020 году на канале FOX Türkiye вышел сериал «Постучись в мою дверь». Проект моментально прославил исполнителей главных ролей на весь свет. Особенно обласкан публикой оказался интернациональный актер Керем Бюрсин.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Несмотря на то что в 2021-м история Эды Йылдыз и Серкана Болата подошла к своему логическому завершению, в России число поклонников привлекательного богача только растет. Во многом это заслуга самого Керема Бюрсина, который давно мечтал о подобной роли. Пройдя долгую дорогу к успеху, на пути к которому он пытался покорить Голливуд, Керем теперь нарасхват. Даже у нас его хотят привлечь к съемкам сериала.

Речь идет о проекте, получившим название «Два холма». Первый сезон истории о будущем, в котором царит матриархат, а мужчины становятся «содержанками», уже начал выходить на Start. Тем временем съемочная команда приступила к выбору артистов для продолжения. Журналистам удалось взглянуть на предварительный список актеров, которых хотят пригласить во второй сезон «Двух холмов». Так внезапно и обнаружилось, что Керем Бюрсин, всеми любимый Серкан Болат из «Постучись в мою дверь», может появиться в отечественном проекте. Согласно каст-листу, героя турецкой звезды зовут Волкан. Однако больше никаких подробностей о самом персонаже нет.