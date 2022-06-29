Обсуждаемые сериалы, которые вы могли случайно пропустить

Для тех, кто не знает на каком сериале остановиться, «Рамблер» собрал обсуждаемые проекты, которые высоко оценили не только зрители, но и критики.

Фото: Кадр из сериала "Ты" Кадр из сериала "Ты"

«Ты»

Третий сезон сериала подвинул с первого места южнокорейскую «Игру в кальмара». Это история о сталкере-психопате Джо (его сыграл звезда оригинальной «Сплетницы» Пенн Бэджли), у которого влюбленность в избранниц граничит с опасной одержимостью. Парень готов тихо и методично устранять любые препятствия на пути к сердцу девушек, даже если эти препятствия – люди.

Кадр из сериала "Ты"

«Наследники»

Логан Рой – влиятельный пожилой глава международного медийного конгломерата Waystar Royco. В будущем правление компанией должен принять старший сын, но для него это будет не так-то и просто. Сначала членам семьи придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть. Ироничная семейная сага получила «Эмми» за лучшую драму.

«Очень странные дела»

Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

«Джинни и Джорджия»

Джорджия Миллер и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи, и теперь девочке предстоит сделать выбрать: смириться и жить дальше или бороться.

Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"

«Ход королевы»

Сериал о сироте Элизабет Хармон с талантом к шахматам и пристрастием к запрещенным веществам. Когда девочку удочеряют, ее жизнь кардинально меняется, но не ее любовь к настольной игре. В главной роли – бесподобная Аня Тейлор-Джой.