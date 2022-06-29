Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева готовят сериал «Актрисы»

«Сериал «Актрисы» — это очень честная история о главных героях мира театра и кино: актёрах. Кто эти люди? Какие они в жизни? К чему они стремятся? Чем они отличаются от людей других профессий? Мы поднимаем в этой истории главные вопросы для каждого человека: смерть, любовь, страх, успех, потеря. И говорим о том, как проживают их те, для кого испытывать чувства не только жизнь, но и работа», — рассказывает Паулина Андреева.