Объявлена дата выхода 11 сезона "Американской истории ужасов"

11 сезон сериала "Американская история ужасов" выйдет 21 июля. Об этом сообщает стриминговый сервис Hulu в своем Twitter.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Также сообщается, что новый сезон не будет разделен на две части, как предыдущий, а выйдет целиком. Создатели проекта обещают показать несколько временных линий. Сериал-антология впервые вышел в 2011 году. Каждый сезон представляет собой отдельный мини-сериал с разными историями, персонажами и локациями.

В каждом сезоне меняется и актерский состав. Однако Сара Полсон и Эван Питерс сыграли почти во всех сезонах "Американской истории ужасов".