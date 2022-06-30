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3 часа назад

Объявлена дата выхода 11 сезона "Американской истории ужасов"

Газета.Ru

11 сезон сериала "Американская история ужасов" выйдет 21 июля. Об этом сообщает стриминговый сервис Hulu в своем Twitter.

Объявлена дата выхода 11 сезона "Американской истории ужасов"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Также сообщается, что новый сезон не будет разделен на две части, как предыдущий, а выйдет целиком. Создатели проекта обещают показать несколько временных линий. Сериал-антология впервые вышел в 2011 году. Каждый сезон представляет собой отдельный мини-сериал с разными историями, персонажами и локациями.

В каждом сезоне меняется и актерский состав. Однако Сара Полсон и Эван Питерс сыграли почти во всех сезонах "Американской истории ужасов".

Ранее стало известно, что "Амедиатека" возобновит показы сериалов от HBO "Мир Дикого Запада" и "Барри". В марте 2022 года руководство WarnerMedia заявило, что не планирует разрывать договоры, в том числе затрагивающие выпуск сериалов HBO и The CW, стриминга HBO Max и кинокомпании Warner Bros.

Сериалы,Американская история ужасов,Барри,Мир Дикого Запада,Сара Полсон,Эван Питерс,
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