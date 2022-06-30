Объявлена дата выхода 11 сезона "Американской истории ужасов"

11 сезон сериала "Американская история ужасов" выйдет 21 июля. Об этом сообщает стриминговый сервис Hulu в своем Twitter.
Также сообщается, что новый сезон не будет разделен на две части, как предыдущий, а выйдет целиком. Создатели проекта обещают показать несколько временных линий. Сериал-антология впервые вышел в 2011 году. Каждый сезон представляет собой отдельный мини-сериал с разными историями, персонажами и локациями.
В каждом сезоне меняется и актерский состав. Однако Сара Полсон и Эван Питерс сыграли почти во всех сезонах "Американской истории ужасов".
Ранее стало известно, что "Амедиатека" возобновит показы сериалов от HBO "Мир Дикого Запада" и "Барри". В марте 2022 года руководство WarnerMedia заявило, что не планирует разрывать договоры, в том числе затрагивающие выпуск сериалов HBO и The CW, стриминга HBO Max и кинокомпании Warner Bros.