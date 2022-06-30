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31 минуту назад

СМИ: у сериала по мотивам Alan Wake больше нет шоураннера

Игромания.ру

Как сообщает Variety, сценарист сериалов «Легион» и «Плащ и кинжал» Питер Кэллоуэй, занимавшийся адаптацией сериала по мотивам Alan Wake, покинул проект из-за конфликта расписаний. В настоящее время AMC ищет ему замену.

СМИ: у сериала по мотивам Alan Wake больше нет шоураннера
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Зато команду пополнили новые продюсеры — Джон Джашни, бывший президент Legendary Entertainment, и Джефф Людвиг, бывший вице-президент Warner Bros. Entertainment и Ritchie/Wigram Productions.

Напомним, что исполнительным продюсером проекта выступает творческий руководитель оригинальной Alan Wake Сэм Лэйк. За создание сериала отвечает компания Contradiction Films, известная по «Смертельной битве: Наследие». Информация о начале съемок и релизе отсутствует.

Сериалы,Легион,Плащ и Кинжал,Сэм Лэйк,
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