СМИ: у сериала по мотивам Alan Wake больше нет шоураннера

Как сообщает Variety, сценарист сериалов «Легион» и «Плащ и кинжал» Питер Кэллоуэй, занимавшийся адаптацией сериала по мотивам Alan Wake, покинул проект из-за конфликта расписаний. В настоящее время AMC ищет ему замену.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Зато команду пополнили новые продюсеры — Джон Джашни, бывший президент Legendary Entertainment, и Джефф Людвиг, бывший вице-президент Warner Bros. Entertainment и Ritchie/Wigram Productions.