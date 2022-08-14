Сериалы про провинциалов, которые добились успеха

Многие люди из регионов мечтают о том, чтобы добиться успеха в столице. Они переезжают в крупные города в поисках лучшей жизни. Про успешные истории снято много фильмов, которые мотивируют людей двигаться дальше и не бросать все на полпути. В материале “Рамблера” — лучшие фильмы про людей, которым удалось вырваться из провинции и добиться успеха.

Фото: Кадр из сериала "Манекенщица" Кадр из сериала "Манекенщица"

“Манекенщица”

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Еще одна история неожиданного успеха. девушка из региона приезжает поступать в Москву, но ее план проваливается. Тогда она устраивается уборщицей в Дом моделей. Там ее замечает один из дизайнеров и предлагает ей выйти на подиум. С этого момента начинается ее история головокружительной карьеры модели в СССР. Однако она не знала, что вместе со славой и успехом появляются ненавистники и зависть.

“Моя прекрасная няня”

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Культовый сериал из нулевых рассказывает про девушку Вику, которая приехала на заработки в Москву. Сначала она работала продавщицей в магазине одежды, а потом устроилась в богатую семью няней. Естественно, между ней и отцом-одиночкой возникают чувства, но удастся ли обычной девушке покорить сердце влиятельного бизнесмена, зрители узнают только в конце.

“Доярка из Хацапетовки”

Кадр из сериала "Доярка из Хацапетовки"

Главная героиня сериала — Катя, которая приехала из Хацапетовки в Москву для того, чтобы учиться на шеф-повара. В университет она не поступает, но находит работу поварихой. Однако и здесь ее ждут неудачи: с работы ее увольняют. В итоге девушка остается в столице одна, но случайно встречает мужчину с внушительным наследством. По счастливой случайности, для того, чтобы получить все деньги, ему нужно срочно жениться.

"Татьянин день"

Кадр из сериала "Татьянин день"