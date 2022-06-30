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2 часа назад

Названа дата выхода четвертого спецэпизода "Южного парка"

Inc-News

Названа дата выхода четвертого спецэпизода "Южного парка". Предыдущая специальная серия мультсериала была представлена зрителям 1 июня.

Названа дата выхода четвертого спецэпизода "Южного парка"
Фото: Inc-NewsInc-News

13 июля — эта дата станет особенной для поклонников сериала "Южный парк". В этот день на платформе Paramount+ пройдёт показ новой специальной серии проекта — "Южный парк: Стриминговые войны 2".Первая часть "Стриминговых войн" получилась достаточно напряжённой: у Картмана возникло недопонимание с матерью, а Южный парк подвергся опасности.

Этот эпизод станет четвёртым из числа специальных. Всего их запланировано четырнадцать. Продюсеры грядущей премьеры — Трей Паркер и Мэтт Стоун.

Сериалы,Трей Паркер,Мэтт Стоун,
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