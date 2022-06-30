Названа дата выхода четвертого спецэпизода "Южного парка"

13 июля — эта дата станет особенной для поклонников сериала "Южный парк". В этот день на платформе Paramount+ пройдёт показ новой специальной серии проекта — "Южный парк: Стриминговые войны 2".Первая часть "Стриминговых войн" получилась достаточно напряжённой: у Картмана возникло недопонимание с матерью, а Южный парк подвергся опасности.