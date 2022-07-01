Почему все обсуждают сериал «Убийства в одном здании»

В социальных сетях обсуждают второй сезон комедийно-детективного сериала «Убийства в одном здании» — все из-за того, что во втором эпизоде некая Элис Бэнкс в исполнении Кары Делевинь страстно целует героиню Селены Гомес. Что пишут фанаты звезд об этой сцене и о чем вообще этот проект, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Убийства в одном здании" Кадр из сериала "Убийства в одном здании"

«Убийства в одном здании» — детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях проекта снялись Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.

Кадр из сериала "Убийства в одном здании"

В конце июня этого года состоялась премьера второго сезона — он рассказывает о детективах-дилетантах, которые теперь и сами попадают под подозрение полиции. Смогут ли они поймать настоящего злодея? К актерскому составу присоединилась и модель Кара Делевинь, героиня которой по сюжету завязала роман с персонажем Селены Гомес. В сериале девушки становятся очень близки и в один момент начинают страстно целоваться.

«Это было просто весело. Разве есть тот, кто не хотел бы поцеловать Селену?» —

рассказала Кара Делевинь о съемках серии.

Кадр из сериала "Убийства в одном здании"

«Мы не видимся так часто, потому что мы очень заняты. Теперь у меня появилась возможность проводить с ней много времени. Она просто невероятный человек, с которым комфортно работать. Она великолепна, одна из лучших актрис, с которыми я снималась»,

— добавила модель.